Bostońskie "Hail Satan"

Tamtejszy hotel Marriott otworzył swoje podwoje dla największego w dotychczasowej historii Stanów Zjednoczonych zebrania satanistów, zrzeszonych w organizacji o nazwie Temple of Satan („Świątynia Szatana”). „Konferencja” satanistów o nowocześnie brzmiącej nazwie SatanCon trwała trzy dni i zgromadziła aż 850 uczestników. Było ich ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Zdaniem organizatorów spotkania, liczba członków The Satanic Temple gwałtownie rośnie. W roku 2019 miało ich być około 10 000, dziś, jak twierdzą przywódcy tej oficjalnie uznanej przez władze Stanów Zjednoczonych „organizacji religijnej”, ma ich być na całym świecie aż 700 000, zrzeszonych w „kongregacjach” rozsianych po Ameryce, Europie i Australii. The Satanic Temple została zarejestrowana jako organizacja religijna przez urząd podatkowy Stanów Zjednozonych (IRS), co od 2019 roku pozwala jej cieszyć się zwolnieniami podatkowymi – na podobieństwo innych obecnych w USA wyznań religijnych.