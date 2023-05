Fogiel: Mamy zamykać migrantów w obozach? To nie jest nasza tradycja

W ostatnim czasie Komisja Europejska powróciła do pomysłu zmuszenia państw członkowskich do przyjęcia imigrantów. Jak podaje radio RMF FM, ambasadorowie krajów Unii Europejskiej będą w piątek po raz pierwszy formalnie dyskutować nad propozycją reformy prawa migracyjnego i azylowego.

Pomysły Brukseli jednoznacznie odrzucił premier Morawiecki. Szef rządu podczas piątkowej konferencji prasowej podkreślił, że Polska udziela różnej pomocy państwom południa, ale jednoczenie nie będzie ulegać naciskom Komisji Europejskiej.

– Polska udziela różnego rodzaju pomocy operacyjnej naszym partnerom, zwłaszcza z południa Unii Europejskiej, tam gdzie te ruchy migracyjne mają miejsce. W 2018 roku w czerwcu odbyła się bardzo ważna Rada Europejska, podczas której wnioski ze strony polskiej, czeskiej i węgierskiej zostały de facto przyjęte w konkluzjach Rady Europejskiej. My nie zgadzamy się, wtedy się nie zgadzaliśmy i nadal nie ma naszej zgody na żaden schemat przymusowych relokacji i tego się trzymamy– stwierdził Mateusz Morawiecki.

Fogiel komentuje

Radosław Fogiel, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych mówił na antenie Polskiego Radia, że polski rząd będzie się temu mechanizmowi stanowczo sprzeciwiał. Zaznaczył, że taka relokacja mogłaby się odbywać wbrew woli migrantów.

– Duża część tych migrantów marzy o podróży do Niemiec, Holandii, ale wcale nie marzą o Polsce. Chciałbym, żeby Komisja Europejska raz na zawsze jasno powiedziała, co ich zdaniem Polska powinna robić w sytuacji, kiedy hipotetycznie taki imigrant trafiłby do Polski, aby za chwilę wyruszyć do Niemiec. Mamy ich zamykać w obozach? To nie jest nasza tradycja – ocenił poseł PiS. Zauważył, że istnieje różnica między migrantem a uchodźcą i że są to kategorie prawa międzynarodowego szanowane przez Polskę.

– Jeśli mówimy o sprawach migracyjnych, to raczej w kontekście przyjęcia przez Polskę milionów uchodźców z Ukrainy. Bardzo wielu polityków na całym świecie docenia to, jaki to jest wysiłek logistyczny, humanitarny, finansowy – powiedział, nawiązując m.in. do swoich podróży po świecie jako przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych.

