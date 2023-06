Komuchożerca II Ile było takich zbrodni, popełnionych przez komunistów po 1944 r.?

Tego chyba już nigdy się nie dowiemy. Czy istnieje ich rejestr, z wykazem ofiar, a także z danymi sprawców? Nic takiego w minionych trzech dekadach nie powstało. Zbrodnie komunistyczne nie są nagłaśniane, a nawet jeśli o niektórych się dowiadujemy, to są to historie ignorowane. Potomkowie i spadkobiercy sprawców epatują nas natomiast chętnie rzekomymi zbrodniami Żołnierzy Wyklętych i nawet jeśli badane są ich pełne okoliczności i prostowane kłamstwa, to w istocie nic nie zmienia.