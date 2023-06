Były major KGB: Prigożyn zostanie zabity do końca tego roku

Zdaniem byłego funkcjonariusza KGB i SB Siergieja Żirnowa, Jewgienij Prigożyn zostanie zabity do końca 2023 roku.

– Przestraszony Władimir Putin nie wybaczy przywódcy więźniów takiego upokorzenia. Jego helikopter rozbije się albo stanie się coś innego. Prigożyn jest skazany na zagładę, bo przestraszył Putina. A Putin nie wybacza ludziom, którzy go straszą – powiedział Żirnow w jednym z wywiadów.

– Prigożyn zmusił Putina do przyznania się do winy i poddania się. Prigożyn odpoczywa, żeby obniżyć poziom bezpieczeństwa. Myślę, że Prigożyn zostanie zabity do końca tego roku – dodał były funkcjonariusz rosyjskich służb.

Jednocześnie Żirnow uważa, że Prigożyn ma jakiś kompromitujący materiał na temat Putina.

– Może spali razem, może spali z chłopcami. Prigożyn ma te filmy którymi grozi Putinowi. Ma jakiś okropny kompromitujący materiał – powiedział ekspert.

Kto zabije Putina

W 2022 roku Żirnow udzielił wywiadu tygodnikowi "Polityka", w którym spekulował na temat możliwość fizycznej likwidacji Władimira Putina przez jego najbliższe otoczenie.

Były szpieg w rozmowie tłumaczy, że, aby to się udało, potrzebna jest osoba "z najbliższego otoczenia" prezydenta Rosji. – Chcąc być bezpieczny, (Putin - red.) otoczył się ludźmi takimi jak on sam albo nawet gorszymi – podkreśla Żirnow i wymienia osoby, które mogłyby uzyskać dostęp do polityka.

– Patruszew, kolega Putina z KGB w Leningradzie, dziś szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a wcześniej szef FSB, dobrze by się nadał, bo ma codzienny dostęp – mówi był major KGB. Kolejną wskazaną przez niego osobą jest "obecny szef FSB Aleksander Borstnikow, wcześniej również oficer KGB z Leningradu".

Zdaniem Żirnowa, powody do usunięcia Putina ze stanowiska mógłby mieć także Siergiej Naryszkin, szef wywiadu zagranicznego, a wcześniej wicepremier, przewodniczący Dumy i szef administracji prezydenckiej. – Widzieliśmy Naryszkina publicznie upokarzanego podczas transmitowanego spotkania z Putinem. Ludzie upokarzani szukają rewanżu. Ale Naryszkin nie ma charakteru, więc nie warto na niego liczyć – stwierdza były szpieg.

