Holandia i niewolnicy

Przeprosił on słuchaczy za rolę Holandii w handlu niewolnikami. Król Wilhelm Alexsander Claus Georg Ferdynand Orański oświadczył nawet, że czuje się uczestnictwem swojego królestwa w niewolniczym procederze „głęboko i intensywnie” przejęty.

Co ciekawe, król Niderlandów jest z wykształcenia historykiem. Studia historyczne ukończył na cieszącym się doskonałą renomą Uniwersytecie w Lejdzie. Nie stało się to wczoraj, władca Holandii ma już na karku 56 lat i trudno raczej przypuszczać, by studiował historię wieczorowo, w trybie „dla pracujących”. Skąd więc to nagłe i „intensywne” przebudzenie sumienia? Uczestnictwo Holandii w światowym handlu niewolnikami jest faktem doskonale znanym, co do którego nigdy nie było wśród historyków znaczących kontrowersji. Szacuje się, że holenderscy handlarze niewolników przewieźli przez Atlantyk ponad 600 000 Afrykanów.