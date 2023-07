Kuźmiuk: Poglądy Tuska mogą być szokujące dla jego kolegów z EPL

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia słowa lidera PO Donalda Tuska, który stał się przeciwnikiem przyjmowania migrantów, a nawet oskarża rząd PiS o przyjmowanie migrantów ze wschodu, powołując się na wydane przez państwo zezwolenia na pracę?

Zbigniew Kuźmiuk: Człowiek, który przez siedem lat był premierem dużego kraju, a przez pięć lat szefem Rady Europejskiej nie powinien mieć tego typu poglądów. Trudno byłoby go o to podejrzewać, a jednak okazuje się inaczej. Nagrał ten filmik, później następny, gdzie uzasadnia to stanowisko. Jest to szokujące, ponieważ w tym filmie kłamie.

W którym miejscu?

Mówiąc o 130 tys. migrantów, którzy mieliby przybyć do Polski, żeby pracować, musimy pamiętać, że są to zwykli pracownicy kontraktowi. Tyle zostało wydane pozwoleń na prace, jednak jak informuje MSWiA, zaledwie co piąty z tych wniosków jest akceptowany. Co więcej, ci ludzie po zakończeniu kontraktów często wracają do kraju. Dlatego Tusk manipuluje. Co ciekawe, tego rodzaju poglądy mogą być szokujące dla jego kolegów z EPL. Mam nadzieję, że ustosunkują się do nich.

Pojawia się teoria, że Tusk otrzymał zgodę od EPL na tego typu retorykę. Jak pan ocenia taką możliwość?

Nie ma wątpliwości, że szef EPL Manfred Weber stawia na Platformę, ponieważ wie, że jeżeli jego przyjaciele wygrają w Polsce to zaakceptują pakiet migracyjny. Być może, żeby odwrócić uwagę od jego słynnej wypowiedzi, zapadła zgoda na to, żeby PO i Donald Tusk przyjęli inne stanowisko ws. migrantów. Problem w tym, że Tusk nie może uderzyć w PiS w tej kwestii, ponieważ rząd pilnuje wschodniej granicy, walczy na poziomie wojny hybrydowej gdzie migranci wysyłani przez Łukaszenkę i Putina chcą dostać się do Polski.

Wracają do słów Manfreda Webera, można powiedzieć, że zapowiedź próby ingerencji w wybory w Polsce?

To jest wypowiedź będąca informacją, że EPL i nawet CDU-CSU robi wszystko, żeby zmienić w Polsce władzę. Proszę zauważyć, że wcześniej takiej próby podjęła się pani komisarz Ursula von der Leyen w odniesieniu do Włoch, gdzie przypomnę, że na tydzień przed wyborami we Włoszech, zaapelowała do Włochów żeby nie głosowali na partię pani Meloni, co osiągnęło odwrotny skutek. Chciałbym żeby w Polsce można było liczyć na inną reakcję.

