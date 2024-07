Babiarz zawieszony. Kurski: Cenzura i zamordyzm w czystej postaci

W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT oraz parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce.

Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine", o której sam Lennon mówił, że jest de facto manifestem komunistycznym. – Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, który komentował ceremonię otwarcia igrzysk na antenie TVP.

Słowa Babiarza wywołały dyskusję w mediach społecznościowych. W sobotę Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Babiarza i odsunięciu go od komentowania Igrzysk Olimpijskich. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" – czytamy w komunikacie TVP. "Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" – oświadczyły władze telewizji publicznej.

Kurski: To zamordyzm w czystej postaci

Zawieszenie Przemysława Babiarza skomentował w mediach społecznościowych m.in. Jacek Kurski, b. prezes TVP. "Zawieszono, i to u progu największej sportowej imprezy czterolecia Igrzysk Olimpijskich, jednego z najwybitniejszych sprawozdawców w historii TVP, ukochanego przez Widzów Przemysława Babiarza. Stało się to w odwecie na dziennikarzu, który relacjonując szpetny, ideologiczny spektakl promocji dewiacji, doprawionych parodią przez transwestytów arcydzieła wszechczasów Leonardo da Vinci "Ostatnia wieczerza" i lewackim manifestem „Imagine”, pozwolił sobie na uczciwy i zdroworozsądkowy komentarz" – ocenił Kurski.

"Ta decyzja to cenzura i zamordyzm w czystej postaci. Panie Przemku, przyjdzie czas gdy winni odpowiedzą za krzywdzenie ludzi i zniszczenie Telewizji a podsądni będą sędziami. Dziękuję za wszechstronny talent i profesjonalizm, za wszystko, co Pan zrobił w Telewizji i dla telewizji, w sporcie, popularyzacji historii, publicystyce i rozrywce. Dziękuję za wspólne lata. Jesteśmy z Pana dumni" – napisał były prezes TVP.

