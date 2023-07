Deklaracje Tuska. Kaleta: Obłuda, obłuda i jeszcze raz obłuda

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia słowa lidera PO Donalda Tuska, który stał się przeciwnikiem przyjmowania migrantów, a nawet oskarża rząd PiS o przyjmowanie migrantów ze wschodu, powołując się na wydane zezwolenia na pracę?

Piotr Kaleta: Obłuda, obłuda i jeszcze raz obłuda. Facet jest przesiąknięty taką łże-elitą, która wylewa się z jego środowiska europejskiego. Wystarczy wspomnieć słowa komisarz Johansson dotyczące migracji i opłat z nią związanych, gdzie wiemy, że powiedziała wprost: nie chcesz migrantów, to płać. Tusk staje się niebezpieczny sam dla siebie. Być może za chwilę biorąc pod uwagę jego sposób zmieniania zdania, powie nam wszystkim, że to on zakładał Prawo i Sprawiedliwość. Obłuda i zakłamanie jest dewizą życia tego człowieka.

W co gra w pana ocenie Donald Tusk? Chce przekonać wyborców PiS, że partia na którą stawiają jednak przyjmuje migrantów, choć deklaruje, że tego nie robi?

W mojej ocenie to jest typowa zagrywka polityczna, która ma na celu zbadanie możliwości wyciągnięcie elektoratu od przeciwnika, przeciągnięcie go na drugą stronę. Problem w tym, że Donald Tusk robi to za pomocą kłamstwa, a wyborcy w Polsce nie są naiwni, oni doskonale wyczuwają fałsz.

Radosław Sikorski broni swojego lidera i wskazuje, że mamy prawo rozmawiać o migracji bez rasistowskich i antymigranckich akcentów. Czy w pana ocenie słowa Donalda Tuska spełniają tę regułę?

Jeden warty drugiego. Chciałbym tylko wyraźnie podkreślić, że nikt nigdy z polityków Prawa i Sprawiedliwości nie podejmował tej kwestii w sposób rasistowski. Dla nas liczy się bezpieczeństwo. Jeżeli obywatele z Bliskiego Wschodu chcą przyjechać do Polski żeby dobrze żyć, uczciwie pracować, czy zrealizować kontrakty, to mają do tego prawo. Inną kwestią są migranci ekonomiczni, którą UE siłą chce wrzucić do Polski.

