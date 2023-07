– Chcemy pokazać że obóz Zjednoczonej Prawicy jest jednością, obóz ZP współpracuje ze sobą, jest zdolny do tego, aby w trudnych czasach, również kryzysu, podejmować decyzje ważne z punktu widzenia obywateli – mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– To niezwykle istotne w kontekście chociażby tego, co ma się wydarzyć za kilka miesięcy w Polsce i wyborów parlamentarnych, jakie zbliżają się wielkimi krokami, ponieważ to jest pewien wybór dla Polaków, czy chcą mieć u władzy ludzi, którzy mają pewną konkretną, sprecyzowaną wizję Polski, czy chcą mieć ludzi, którzy potrafią się ze sobą porozumieć – dodał polityk.

Bochenek o działaniach opozycji: Chaos

Następnie rzecznik PiS odniósł się do sporów między ugrupowaniami opozycyjnymi w kwestii list wyborczych. Do dzisiaj media podawały bowiem, że przedłużenie tzw. paktu senackiego opozycji to pewnik. Tymczasem w poniedziałek rano europoseł Robert Biedroń przekazał, że negocjacje zostały zerwane.

– O tym, że chaos na opozycji trwa w najlepsze, świadczy chociażby dzisiejsza wypowiedź europosła Biedronia – mówił Bochenek na briefingu prasowym w Sejmie.

– Dalszy ciąg jednej wielkiej przepychanki na opozycji, nie potrafią dogadać się co do list, kolejna awantura, nie potrafią dogadać się co do jednego wspólnego programu, ponieważ znacząco różnią się w sprawach istotnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego naszych rodaków – wymieniał rzecznik PiS.

– Nie ma jednej wizji, myśli przewodniej, która by nakreślała to przed Polakami, czego tak naprawdę chce opozycja po ewentualnym wygraniu wyborów. My jako obóz ZP gwarantujemy bardzo stabilną większość, która podejmuje decyzje, jest zdolna do współpracy z prezydentem, a nie awantury – dodał polityk.

