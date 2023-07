Plan opozycji się sypie. Biedroń: Negocjacje dot. Senatu zerwane

Senatorów wybiera się w okręgach jednomandatowych. Jak pisał w kwietniu portal Interia, opozycja jest zdeterminowana, by powtórzyć sukces z wyborów 2019 r. i zawczasu chce zagwarantować sobie większość w Senacie. "Temu ma służyć zawarcie tzw. paktu senackiego, który zakłada, że cała opozycja w każdym okręgu wystawia jednego, wspólnego kandydata" – czytamy.

W lutym politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski2050, Lewicy oraz samorządowego ruchu "Tak! Dla Polski" ogłosili, że pakt powstanie pakt senacki. Politycy opozycji przekonywali, że są w stanie zdobyć w Senacie aż 65 miejsc. Od tego czasu trwały rozmowy. Okazuje się jednak, że negocjacje dot. list senackich zostały zerwane.

Kto jest winny zerwaniu negocjacji?

– Od wielu tygodni nie było spotkania liderów opozycji. Ja i Włodek Czarzasty jesteśmy do tego gotowi do rozmów o pakcie sejmowym. Nasza propozycja lewicowa dot. paktu senackiego okazała się strzałem w dziesiątkę. Nawet to nie jest dopięte. To prawda, potwierdzam te doniesienia. Rozmowy dot. paktu senackiego zostały zerwane ze względu na to, że jeden z liderów stwierdził, że notowania ugrupowań opozycyjnych się zmieniły – mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń w programie "Tłit" w WP.

Dziennikarz pytał, czy winny jest Władysław Kosiniak-Kamysz lub Szymon Hołownia. – To ani jeden ani drugi – stwierdził polityk. Chodzi więc o lidera PO? – Te rozmowy zostały sparaliżowane, bo niektórzy chcieliby renegocjować kompozycję paktu senackiego. Uważam, że na to za późno. Nasze sondaże są stabilne. Inne sondaże się zmieniają. Uważają, że powinni mieć więcej okręgów. Musimy ze sobą rozmawiać, bo za trzy miesiące wybory. Spodziewam się, że usiądziemy do paktu sejmowego i senackiego. Uważam, że domkniemy pakt senacki – zapowiedział europoseł.

Czytaj też:

Kaczyński: Będziemy rządzić, ale teraz trzeba "gryźć trawę"