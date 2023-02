Opozycja podjęła decyzję ws. wspólnego startu do Senatu

Opozycja wystawi wspólnych kandydatów do wyborów w Senacie. Porozumienie zawarły KO, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050 i samorządowcy.

– Pakt senacki, to zobowiązanie wszystkich partii opozycyjnych. My wiemy, jaka jest waga tych wyborów. Wiemy, jak wiele zależy od tego, żebyśmy byli razem i żebyśmy wygrali – powiedział we wtorek Marcin Kierwiński, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Gwarancja sukcesu"

Polityk podkreśla, że jego ugrupowanie jest otwarte na inne środowiska. – PO zdaje sobie sprawę, że tylko bycie razem w tych wyborach gwarantuje sukces – mówił Kierwiński.

Jak dodał, pakt senacki jest narzędziem, które ma umożliwić zwycięstwo wyborcze w Senacie. – Senat był i jest ostoją demokracji, jeśli chodzi o stanowienie prawa. Mamy nadzieje, że ten wynik partii opozycyjnych będzie powtórzony – stwierdził. Jego zdaniem w ostatnich latach to właśnie izba wyższa Parlamentu była "ostoją normalności".

Negocjacje na temat konkretnych kandydatów cały czas jednak trwają.

Kto wygra wybory? Zobaczy wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl

Do wyborów zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz część polityków i komentatorów zastanawia się jak mógłby wyglądać przyszły rząd w przypadku zwycięstwa opozycji. Przypomnijmy, że wariant, w którym to partie opozycyjne tworzą rząd jest możliwy do zrealizowania.

Jak wynika z najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl, Zjednoczona Prawica nie może w tej chwili liczyć na samodzielne rządy. Obóz rządzący (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 37,5 proc. głosów (spadek w porównaniu do badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, z 9-10 lutego o 0,2 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 29,9 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,1 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.).

