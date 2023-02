Plan kampanii wyborczej. Prezes PiS zapowiedział pierwsze wydarzenie

W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" prezes Jarosław Kaczyński oznajmił, że ogólny plan kampanii wyborczej w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości "krystalizuje się", a nawet "jest wysoce zaawansowany".

Szef PiS przekazał, że pierwsza konferencja programowa partii jest zaplanowana na czerwiec, a przedstawienie pełnego programu wyborczego ma nastąpić we wrześniu. Natomiast prawdopodobne już w kwietniu ruszą partyjne konferencje tematyczne.

– Pewnym kłopotem jest moje zdrowie, ale mam nadzieję, że szybko wrócę na trasę spotkań z wyborcami. Najważniejszy jest jednak nowy plan dla Polski, który musimy przedstawić – powiedział Kaczyński.

Kampania wyborcza PiS

Według doniesień, Tomasz Poręba ma poprowadzić kampanię Prawa i Sprawiedliwości przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi. Co ciekawe, kandydaturę europosła miał zgłosić sam prezes Jarosław Kaczyński. W przeszłości Poręba poprowadził kampanię PiS do wyborów samorządowych w 2018 roku oraz do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, gdy Zjednoczona Prawica uzyskała rekordowe poparcie.

W 2019 roku kampanię PiS do wyborów parlamentarnych prowadził eurodeputowany Joachim Brudziński.

Najnowszy sondaż

W najnowszym sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 33,6 proc. poparcia. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do badania tej samej firmy sprzed dwóch tygodni. Na drugim miejscu, z wynikiem na poziomie 27,2 proc., znalazła się Koalicja Obywatelska, co również oznacza spadek – o 0,8 pkt. proc. Podium zamyka Lewica, na którą głos chce oddać 8,7 proc. respondentów (mniej o 0,4 pkt. proc. względem ostatniego sondażu).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Polska 2050 Szymona Hołowni – 7,5 proc. wskazań (spadek o 0,6 pkt. proc.), PSL / Koalicja Polska – 7 proc. (wzrost o 1,9 pkt. proc.) oraz Konfederacja – 6,9 proc. (wzrost o 1,7 pkt. proc.).

