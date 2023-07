Kaczyński: Będziemy rządzić, ale teraz trzeba "gryźć trawę"

–Jestem przekonany, że będziemy rządzić, ale pod warunkiem, że przeprowadzimy kampanię wyborczą, w której wszyscy będziemy pracowali z pełnym zaangażowaniem, na tej zasadzie, która potocznie jest nazywana "gryzieniem trawy" – mówi wicepremier Jarosław Kaczyński w rozmowie z portalem i.pl.

Polityk zaznacza, że obecnie trwa intensywna dyskusja dotycząca spraw programowych. – Nie ukrywam, że sam jestem w nią mocno zaangażowany. Ważnym elementem tej pracy są rozmowy z Polakami, jakie prowadzimy od wielu miesięcy. W sobotę ruszyliśmy z kolejną, tym razem wakacyjną inicjatywą pikników rodzinnych pod hasłem: „Z miłości do Polski”, w trakcie których nasi politycy będą spotykali się z Polkami i Polakami i rozmawiali o sprawach ważnych, którymi powinniśmy się zająć w kolejnej kadencji. To ma także ważne znaczenie w procesie przygotowania programu na kolejną kadencję, który, naszym zdaniem, powinien odzwierciedlać oczekiwania społeczne. To kwintesencja demokracji. Dlatego kompleksowy program planujemy przedstawić po wakacjach. Chcemy go dobrze przygotować – zapewnia prezes PiS.

Prezes PiS: Możemy rządzić jeszcze przez dwie kadencje

Kaczyński wyjaśnia, że program będzie miał dwa wymiary. – Program wyborczy będzie z jednej strony – diagnozował aktualną sytuację. Z drugiej strony – będzie podsumowywał nasze sukcesy i dokonania, a naprawdę było ich sporo. Następnie – i to pewnie będzie najbardziej interesujące – nasz program będzie na kolejne osiem lat, bo potrzebujemy dłuższej perspektywy – mówi.

Szef partii rządzącej przyznał, że liczy na to, iż jego formacja będzie rządzić w Polsce jeszcze przez dwie kadencje. – Tak, tego chcemy, a daj Boże i dłużej. W naszym programie odniesiemy się do poszczególnych dziedzin, do ich przyszłości, do tego, jak się mają rozwijać. Generalnie nasz program będzie nastawiony na to, aby w najbliższych ośmiu latach Polska była we wszystkich rankingach europejskich i światowych wyraźnie wyżej niż jest dzisiaj. Zależy nam, aby te wskaźniki przekładały się na poziom życia zwykłych Polaków (...). Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dorównać wielu zachodnim państwom europejskim, ale musimy być konsekwentni i nie schodzić z obranego kursu – zaznacza rozmówca i.pl.

