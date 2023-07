Mocne słowa Witek. "Trzeba pochować ofiary leżące w bezimiennych grobach"

Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. W ramach obchodów 80. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli premier Mateusz Morawiecki, wraz z przedstawicielami rządu i parlamentu, złożył wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Obchody odbyły się też na Skwerze Wołyńskim, przed Pomnikiem Rzezi Wołyńskiej. Tam, obok premiera, pojawili się m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz prezes TK Julia Przyłębska. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodzin wołyńskich, a także organizacji społecznych.

Minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta odczytał list od Andrzeja Dudy. Przemówienie wygłosiła marszałek Sejmu.

Elżbieta Witek rozpoczęła od przypomnienia postawy, jaką od 24 lutego wykazali się wobec ukraińskich uchodźców Polacy. – Gdy od 24 lutego ub. r. miliony Ukraińców zmierzała ku naszej granicy, to Polacy przyjęli ich do swoich domów. Do Polski przybyły kobiety i dzieci oraz osoby starsze, u których lęk budziła nasza trudna przeszłość – wskazała.

– Tragedia, która rozegrała się na Wołyniu niszczyła ludzi i narody – skrajny nacjonalizm kazał niszczyć sąsiadowi sąsiada. W czasie Rzezi Wołyńskiej byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom i także o nich pamiętamy. Ukraina jest teraz pogrążona w wojnie i tym bardziej powinna rozumieć ból rodzin, które stracił swoich bliskich na Wołyniu – mówiła marszałek Sejmu.

Witek: Konieczne ekshumacje i pochowanie ofiar

Polityk podkreśliła, że Polska oczekuje tego, "co jest w naszej cywilizacji i kulturze najważniejsze". – Każdy powinien znać miejsce, gdzie są pochowani jego bliscy, gdzie może postawić znicz i się pomodlić. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Najwyższej Ukrainy, który przemówił nt. Wołynia w polskim parlamencie, za to, że jest na dzisiejszych uroczystościach – to pierwszy przypadek w historii, gdzie wysoki przedstawiciel władz Ukrainy jest na tych uroczystościach – wskazała Elżbieta Witek.

– Wierzę, że jesteśmy w stanie rozmawiać o Wołyniu. Wierzę, że ekshumacje ofiar będą miały miejsce, że dojedzie do Ich godnego, chrześcijańskiego pochówku – wskazała. Marszałek podkreśliła, że na sporach wokół rzezi wołyńskiej korzysta Rosja, której zależy na skłóceniu Polski i Ukrainy. – Rosja zawsze skłócała tych, którzy maja podobne wartości. Sprawa Wołynia musi zostać wyjaśniona miedzy nami i Ukraińcami – nie pozwólmy, by ktoś trzeci w to wchodził. Chcemy, aby relacje polsko-ukraińskie były trwałe. Ale żaby tak był to trzeba głośno powiedzieć prawdę. Ofiary muszą być ekshumowane, a następnie godnie pochowane. Wtedy nasi wrogowie już nic nie zrobią, bo ta prawda nas wyzwoli. Dziś kłaniam się nisko wszystkim Ofiarom Rzezi Wołyńskiej i ich rodzinom – zakończyła.

Czytaj też:

Stefanczuk na uroczystościach upamiętniających ofiary Rzezi Wołyńskiej