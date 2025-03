"Strefa skażona banderyzmem". Młodzież Wszechpolska przyznała się do akcji

W środę zdjęcia przedstawiające te napisy zdominowały media społecznościowe. "Pijana Wiśnia" jest częścią ukraińskiego holdingu !FEST. Ta firma prowadzi również restaurację "Kryjówka" we Lwowie, która budzi kontrowersje ze względu na swoje powiązania z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA).

Młodzież Wszechpolska: Polacy powinni wiedzieć

Przed lokalem w Poznaniu pojawiły się czerwono-białe taśmy, a także napisy takie jak: "Historii nie znacie, nazistów wspieracie", "Strefa skażona banderyzmem" oraz "Kupując w tym lokalu wspierasz banderyzm". Młodzież Wszechpolska przyznała się do przeprowadzenia akcji, oświadczając, że jej celem było uświadomienie Polaków o ideologicznych powiązaniach lokalu. "Ludzie pytają, kto stoi za tą akcją? My za nią stoimy" – napisano w oświadczeniu organizacji.

"Polacy powinni wiedzieć, że za miejscem, gdzie wydają pieniądze i piją wiśnióweczkę, stoją banderowcy, którzy kultywują pamięć osób odpowiedzialnych za wymordowanie dziesiątek tysięcy Polaków" – dodano w oświadczeniu poznańskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej.

"Co do policji. Nasza akcja jest krzykiem skierowanym również do władz oraz polskich służb. Wzywamy do jak najszybszej reakcji na coraz częstsze przypadki propagowania banderyzmu w Polsce" – napisał na portalu X prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Osowski.

To nie pierwsza akcja Młodzieży Wszechpolskiej wymierzona w propagowanie banderyzmu. Od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku organizacja przeprowadziła szereg akcji przeciwko działalności Oksany Zabużko, która relatywizowała postać Romana Szuchewycza, oraz rzeź wołyńską. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej w Krakowie Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu przerwali spotkanie promujące postać ukraińskiej pisarki.

Kontrowersyjne powiązania ukraińskiej firmy

O probanderowskich powiązaniach firmy !FEST było głośno w lipcu ubiegłego roku, kiedy w łódzkiej Manufakturze otwarto pierwszą w Polsce restaurację Rebernia, która również jest częścią tego ukraińskiego holdingu.

Przypomnijmy, że !FEST jest właścicielem restauracji "Kryjówka" (Kryjivka) we Lwowie, która od swojego otwarcia w 2007 roku przyciąga uwagę dzięki swojej atmosferze nawiązującej do Ukraińskiej Powstańczej Armii. Restauracja, mieszcząca się w samym centrum Lwowa, jest urządzona w stylu bunkra UPA, a na ścianach znajdują się zdjęcia bojowników tej formacji oraz plakaty propagandowe. Obsługa lokalu często nosi koszulki z logo UPA, a goście są zachęcani do wykrzykiwania banderowskich okrzyków "Sława Ukrajini!" i "Herojam Sława!".

W materiałach promujących swoją działalność holding !FEST nie tylko posługuje się symboliką UPA, ale również promuje postać Romana Szuchewycza, głównodowodzącego OUN-UPA, który jest odpowiedzialny za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

