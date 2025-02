Żołnierze Azowa we Wrocławiu. W centrum miasta odbyły się protesty

W manifestacji wzięły udział głównie osoby ze środowisk narodowych, kresowych i kibicowskich. Uczestnicy protestu zebrali się przy Placu Nankiera, przed siedzibą Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu. O godzinie 14:00 wyruszyli stamtąd ulicami św. Katarzyny i Wita Stwosza przed pomnik Aleksandra Fredry na Rynku.

Żołnierze z ukraińskiej 12. Brygady Specjalnego Przeznaczenia Azow przyjechali do Wrocławia przed kilkoma dniami. Ich przyjazd ma związek z obchodami trzeciej rocznicy przypadającej w poniedziałek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie obyło się bez incydentów. Przed kilkoma dniami ktoś obrzucił jajkami i oblał farbą siedzibę konsulatu. Sprawców szuka policja.

Żołnierze Azowa we Wrocławiu

W ubiegły poniedziałek we Wrocławiu miało miejsce spotkanie z żołnierzami ukraińskiej 12. Brygady Specjalnego Przeznaczenia Azow. Wydarzenie zorganizował Konsulat Generalny Ukrainy.

Spotkanie odbyło się w związku ze zbliżającą się trzecią rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O wizycie żołnierzy Azowa poinformował w piątek serwis Tu Wrocław.

"Brygada Azow to jedna z najbardziej rozpoznawalnych jednostek ukraińskich sił zbrojnych, znana ze swojego profesjonalizmu, determinacji i odwagi. Jej żołnierze odegrali kluczową rolę w obronie Mariupola i legendarnej twierdzy Azowstal, która stała się symbolem oporu przeciwko rosyjskiej agresji" – przekazał wrocławski Konsulat Generalny Ukrainy, cytowany przez portal.

Reakcje na przyjazd Azowa

Sprzeciw wobec wizyty Brygady Azow wyraziły organizacje społeczne odwołujące się do patriotyzmu i historii. Podkreślają one, że żołnierze tej jednostki odwołują się do symboliki faszystowskiej i neonazistowskiej, a także są oskarżani o zbrodnie na jeńcach wojennych i ludności cywilnej.

Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć", które nagłośniło temat w mediach społecznościowych, zwróciło uwagę na kilka faktów dotyczących Azowa. Organizacja przypomina, że dowody na nazistowskie fascynacje członków Azowa pojawiły się między innymi w reportażu norweskiej stacji telewizyjnej TV2 oraz niemieckiej ZDF. Stowarzyszenie podkreśla również, że Azow nie stroni również od jawnie antypolskich wystąpień, godzących w nasz interes narodowy i prawdę historyczną. Dopiero w połowie ubiegłego roku USA zgodziły się, by brygada Azow korzystała z amerykańskiej broni w walce z Rosjanami.

Przeciwko prowokacyjnej imprezie zaprotestowali też zorganizowani fani piłki nożnej. Stowarzyszenie Kibiców Śląska Wrocław wydało oświadczenie zatytułowane "Mamy dość! Nie dla Azowa we Wrocławiu!".

Kandydat na prezydenta Grzegorz Braun przekazał na portalu X, że wraz z Konfederacją Korony Polskiej skierował do prokuratury zgłoszenie dotyczące działań, które mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa propagowania totalitarnych ustrojów i pochwalania zbrodniczych organizacji.

