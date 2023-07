„Do Rzeczy” nr 29: Czy w Jerozolimie wybuchnie wojna o świątynię?

– Nad Jerozolimą zawisła groźba nowej wojny religijnej, w związku z pomysłami radykalnej prawicy żydowskiej, by przejąć większą część Wzgórza Świątynnego, czyli muzułmańskiej Al-Aksy – pisze Witold Repetowicz w tekście Żydowska wojna o Al-Aksa”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Mamy obowiązek godnie pochować ofiar zbrodni katyńskiej – deklaruje prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Marek Jurek wyciąga wnioski po szczycie NATO w Wilnie w tekście „NATO: pierwszy szczyt po Zeitenweide”.

– Wygląda na to, że „opozycja demokratyczna” nie dość, że nie dała rady stworzyć tak intensywnie postulowanej przez nienawidzące PiS „elity” „jednej listy”, to jeszcze nie zdoła dogadać się nawet w kwestii „paktu senackiego”, czyli zrobić czegoś, co jeszcze cztery lata temu potrafiła – ocenia Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Opozycja bez Senatu?”.

Tomasz Rowiński kreśli sylwetkę nowego kardynała Grzegorza Rysia w tekście „Kardynał z drużyny Franciszka?”.

– Polska jest jednym z krajów, w których liczba osób zamkniętych w więzieniach jest wysoka. Część prawników uważa, że to dowód na to, iż nasz wymiar sprawiedliwości jest zbyt surowy. Inni pytają: Czy nie tak wygląda bezpieczeństwo, że społeczeństwo się chroni, a przestępców się zamyka? – pisze Łukasz Zboralski w tekście „Pełne więzienia”.

Piotr Gociek kreśli sylwetkę zmarłego pisarza Milana Kundery w tekście „Ostatni żart”.

