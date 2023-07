"Nie ma żadnego wyłączenia pomiarów" Ozdoba dementuje fake newsa

W tej chwili pożar hali magazynowej w Zielonej Górze jest już opanowany. Trwa jego dogaszanie. W przestrzeni medialnej wciąż są jednak powtarzane niesprawdzone informacje dotyczące tego wydarzenia, Jedna z nich głosi, że w pobliżu miejsca zdarzenia wyłączono aparaturę mierzącą jakość powietrza. Wszystko po to, aby ukryć zanieczyszczenie, do którego doszło w związku z pożarem chemikaliów.

Ozdoba odpowiada Tuskowi

Taką informację przedstawił także Donald Tusk w jednym ze swoich filmów zamieszczonych w internecie. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba dementuje te doniesienia.

"Nie ma żadnego wyłączenia pomiarów powietrza. Stacje w całym kraju działają. Warto przypomnieć, że mamy najlepszy pomiar w UE. Może dla niektórych ocena Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej włączy myślenie. @PL_GIOS został oceniony jako najlepszy w Europie" – napisał wiceszef MKiŚ na Twitterze.

Do sprawy odniosła się również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że "Wyniki z zielonogórskich stacji pomiarowych nie odbiegają od wartości uzyskiwanych przed pożarem w Przylepie".

"Szara kropka w odniesieniu do indeksu jakości powietrza na mapie danych bieżących nie oznacza braku pomiarów, a jest jedynie informacją, że zanieczyszczenia mierzone na danej stacji w danej godzinie nie decydują o jakości powietrza. W zakładkach odnoszących się do poszczególnych parametrów na bieżąco podawane są dane z pomiarów" – dodano, odnosząc się do bezpośrednich zarzutów lidera Platformy Obywatelskiej.

Pożar w Zielonej Górze

Pożar wybuchł w sobotę popołudniu, jak relacjonują lokalne media, służby otrzymały zgłoszenie około godziny 15.30 kiedy na miejsce skierowano straż pożarną.

Ogień pojawił się w hali magazynowej, przy ulicy Zakładowej w Zielonej Górze Przylepie. W budynku znajdują się niebezpieczne odpady chemiczne. Hala ma powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych.

