Szydło do wyborców: Możecie być pewni

Chociaż prezydent Andrzej Duda nie ogłosił jeszcze daty wyborów parlamentarnych, to politycy już spotykają się z Polakami, aby informować o swoich propozycjach wyborczych. W piątek była premier, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło spotkała się z mieszkańcami Dębna.

Bezpieczna Polska

Podczas niedawnego spotkania z wyborcami Jarosław Kaczyński zapowiedział, że niedługo jego partia przedstawi program wyborczy nie na najbliższe 4, ale na 8 lat. Szydło potwierdziła te zapewnienia i powiedziała, że aby móc skutecznie działać na polu rozwoju Polski "trzeba rysować tą naszą przyszłość właśnie w takiej dłuższej perspektywie".

Polityk zastrzegał jednak, że warunkiem koniecznym do realizacji tych zapowiedzi jest bezpieczeństwo kraju. Dodała, że Prawo i Sprawiedliwość będzie prowadziło polskie sprawy "bardzo bezpiecznie".

– Naszym celem jest bezpieczna Polska, rozwijająca się Polska, dom dla szczęśliwych ludzi. Robimy to konsekwentnie od 8 lat. Tak, jak powiedziałam wcześniej, przede wszystkim będzie to możliwe, jeżeli będziemy bezpieczni, jeśli uda nam się przez ten trudny czas przejść i wspierać naszych sąsiadów – powiedziała.

Suwerenność kraju

Szydło przekonywała, że stawką najbliższych wyborów jest "suwerenność i bezpieczeństwo Polski", ponieważ istnieje "realne zagrożenie wojną". Ale niebezpieczeństwo ze strony Federacji Rosyjskiej nie jest jedynym, które może podważyć bezpieczeństwo i niezależność naszego kraju.

– To jest też to, co dzieje się w Unii Europejskiej: ograniczania krok po kroku suwerenności państw członkowskich, na rzecz jakiejś wymyślonej federalnej Europy, a tak naprawdę będzie to Europa niemiecka – wyjaśniła była premier.

– Każdy odpowiedzialny polityk, każdy polityk, który ma w sercu Polskę, nie tylko przyklei sobie na koszule czerwone serduszko i opowiada, jakim to jest patriotą wielkim – dodała

