Kaczyński: Przedstawimy program na kolejne 8 lat

W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w pikniku rodzinnym w Połajewie. Wicepremier mówił m.in. o bezpieczeństwie i programie partii, który ma zostać zaprezentowany już za kilka tygodni.

– My chcemy takiej Polski, o której już mówiłem, ale to trzeba realizować konkretnie, w różnych dziedzinach. Trzeba odpowiadać na bardzo wiele pytań, a ciągle będą pojawiały się nowe i właśnie taki program [przedstawimy - przyp. red.]. Nie na kolejne 4 lata, tylko na kolejne 8 lat, bo my chcemy naprawdę Polskę zmienić i prowadzić do przodu – powiedział Kaczyński.



Polityk wskazał, że program partii będzie zawierał nie tylko konkretne propozycje, ale także wizję rozwoju państwa na dziesięciolecia. Jak powiedział Kaczyński, będzie to wizja "odzyskiwania Polski".

– Bo Polska została przecież strasznie zrujnowana przez komunizm, jeszcze dużo bardziej przez II wojnę światową, ale także i przez poprzednie wydarzenia, także przez liberalną politykę, skrajną, darwinistyczną politykę, która była tutaj prowadzona – powiedział.

Bezpieczeństwo Polski

Kaczyński odniósł się także do informacji o obecności Grupy Wagnera na Białorusi. Ostatnie doniesienia mówią, że najemnicy gromadzą w swoich obozach sprzęt. Według słów Aleksandra Łukaszenki, wagnerowcy mają prowadzić szkolenia dla białoruskiej armii.

Polski rząd zapewnia, że jest przygotowany na ewentualne prowokacje ze strony najemników. Warszawa obawia się, że Grupa Wagnera może posłużyć do zaostrzenia trwającego na granicy z Białorusią konfliktu hybrydowego. Jak ocenił szef PiS, najemnicy Prigożyna "z całą pewnością nie pojawili się" na Białorusi przez przypadek.

– Pojawili się by stworzyć jakieś nowe zagrożenia, by organizować prowokacje, by być może przenikać przez naszą granicę i tu chcę państwa zapewnić, że my tego zagrożenia nie lekceważymy. My to zagrożenie uważamy za rzeczywiście poważne, ale to nie oznacza, że mamy z tego powodu zamiar zatrzymać nasze demokratyczne procesy. Wybory, niezależnie od tego, co tam się będzie działo, no chyba żeby wybuchła wojna, ale nie wybuchnie, nie obawiajcie się, wybory odbędą się w terminie – powiedział.

