Kaczyński: Mogliśmy obniżyć inflację, ale ta metoda byłaby niezwykle niebezpieczna

W rozmowie z PR24 Kaczyński podkreślił, że programy społeczne proponowane przez PiS służą naprawie finansów publicznych. – To też umożliwiło czynną politykę gospodarczą państwa - nastawioną na obronę i wsparcie Polski lokalnej – mówił.

Polityk dodał, że to wsparcie polega na redukcji różnicy cywilizacyjnej pomiędzy różnymi częściami Polski. – My przedstawiliśmy społeczeństwu pakiet zmian, które wpłynęły zasadniczo na Polskę w sposób sprawiedliwy – dodał.

Kaczyński: Mogliśmy obniżyć inflację

– Polska w ciągu tych kilku lat odnosi sporo sukcesów - jak chociażby poziom życia Polaków. Porównując PKB Polski i Czech - to PKB czeskie jest wyższe, ale poziom życia z kolei u nas jest wyższy. Dane z instytucji i rynków pokazują, że jeśli ten model gospodarczy będzie prowadzony dalej, to będziemy w czołówce europejskich państw – stwierdził następnie prezes PiS.

Komentując drożyznę panującą w sklepach, Kaczyński stwierdził, że "putinflacja" jest zjawiskiem światowym. Jak dodał, rząd ógł szybko zdusić inflację, ale skutki dla gospodarki byłyby bardzo ryzykowne.

– Mieliśmy wybór - szybkie obniżenie inflacji, co wywołałoby bezrobocie i zapaść. Dla ogromnej większość społeczeństwa ta metoda byłaby niezwykle niebezpieczna. Metoda, którą zastosowaliśmy polegała na utrzymaniu konsumpcji na podobnym poziomie i zatrzymaniu bezrobocia. To było w interesie rozwoju polskiej gospodarki. Taką politykę prowadzimy. Dla nas jest to wyraz demokracji ekonomicznej – stwierdził prezes PiS.

Ile wynosi inflacja w Polsce?

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,1 proc. w czerwcu 2023 r. w ujęciu rocznym wobec 11,5 proc. w maju 2023 r. Jak podał Narodowy Bank Polski, inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w czerwcu bieżącego roku 10,3 proc. w ujęciu rocznym wobec 12,1 proc. w maju.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 14,4 proc. w czerwcu wobec 14,9 proc. w maju. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 12,8 proc. w czerwcu wobec 13,5 proc. w maju. Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 11,5 proc. rok do roku w czerwcu 2023 r. wobec 13 proc. rok do roku w maju.

Czytaj też:

KE wydała komunikat ws. polskiej gospodarkiCzytaj też:

Koszt palenia papierosów dla polskiej gospodarki. Nowe dane