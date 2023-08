Towarzysz nie-"Jasny"

W szeregach konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej (PPR) działał towarzysz Włodzimierz Aleksandrow vel Zawadzki „Jasny”. Do takiej działalności był przygotowany znacznie wcześniej, już w okresie międzywojennym. Jako członek Komunistycznej Partii Polski został nielegalnie przerzucony na szkolenie do Moskwy, gdzie ukończył tzw. Leninówkę. Był to ośrodek szkoleniowy Kominternu, słuchacze pobierali nauki nie tylko z zakresu sowieckiej ideologii, lecz także dywersji, sabotażu i szpiegostwa.