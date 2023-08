– Ukraina ma broń własnej produkcji, którą może wykorzystać do uderzenia na Rosję. Kijów prosi partnerów o broń dalekiego zasięgu w celu wyzwolenia okupowanych terytoriów – powiedział Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, na antenie telewizji państwowej.

– Mogę powiedzieć, że mamy wszystko, czego potrzeba, aby uderzyć na terytorium Rosji bronią własnej produkcji. Abyśmy mogli wyzwolić nasze okupowane terytoria, wzywamy kraje partnerskie, aby pomogły nam w szczególności w postaci przekazania broni do wyzwolenia tych terytoriów – wyjaśnił. Kraj zachodnie nie chcą, aby ich sprzęt, przekazywany do Kijowa, posłużył do ataków na cele w Rosji.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zwrócił uwagę, że zarówno Niemcy, jak i Francja, zmieniły ostatnio swoje stanowiska i obecnie "w miarę możliwości współpracują z naszym krajem, rozumiejąc zdradliwą postawę Federacji Rosyjskiej, która pokazała ją, że nie tylko podczas obecnej wojny, ale także podczas tych wydarzeń, które obecnie mają miejsce na kontynencie afrykańskim".

Niger przysłoni Ukrainę?

Jednocześnie Daniłow przewiduje, że mimo tego, co dzieje się w Nigrze, gdzie "Rosjanie znów mają swój udział", wojna na Ukrainie nie zejdzie z agendy światowej, ponieważ rosyjska agresja "w centrum Europy" niepokoi wszystkich w krajach Unii Europejskiej.

"Na początku lutego Daniłow zasugerował, że Ukraina mogła już rozpocząć ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie siły nieustannie podają, że Ukraina rzekomo przeprowadza ataki dronów na Moskwę i tymczasowo okupowany Krym, a także atakuje most Krymski. 4 sierpnia Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że przeprowadziła operację specjalną w zatoce Noworosyjsk w Rosji i że bezzałogowy okręt nawodny (USV) uszkodził duży okręt desantowy Olenegorskij Gorniak" – opisuje portal Ukraińska Prawda.

Czytaj też:

Zełenski: Papież Franciszek nas wspieraCzytaj też:

Ukraińska armia: Rosjanie przeszli do ofensywy