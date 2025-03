Organizacje społeczne: Rozporządzenie MEN jest niezgodne z prawem i dyskryminujące

Stanowisko KROPS to odpowiedź na decyzję resortu Barbary Nowackiej, która zmniejsza liczbę godzin religii w szkołach do jednej w tygodniu oraz nakłada obowiązek realizacji tych lekcji tylko na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej,

Organizacja społeczna dodaje, że takie podejście narusza również prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, w tym w zakresie nauczania religijnego i moralnego, a także doprowadzi do utraty pracy przez tysiące nauczycieli religii.

– Uważamy, że to rozporządzenie stanowi element wojny ideologicznej o polską szkołę. Usuwa ono treści chrześcijańskie z przestrzeni publicznej i wpisuje się w politykę ograniczania przywilejów katolików, co ma cechy prześladowania za wiarę. Trzeba dodać, że w innym rozporządzeniu MEN likwiduje przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie, wprowadzając zamiast niego tzw. Edukację zdrowotną z modułem edukacji seksualnej – stwierdza Koalicja w swoim stanowisku.

– W 2025 roku ten przedmiot ma być nieobowiązkowy [podobnie jak religia i etyka], ale lekcje edukacji zdrowotnej nie będą miały takich restrykcji, jak te dotyczące religii czy etyki, czyli wymogu realizacji zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. W praktyce sugeruje to plan wprowadzenia obowiązkowego charakteru edukacji zdrowotnej w niedalekiej przyszłości. Z kolei w projektowanej podstawie programowej tego nowego przedmiotu możemy przeczytać, że uczniowie szkół podstawowych będą omawiać kwestie prawne i społeczne związane z przynależnością do grupy osób LGBTQ – ostrzega KROPS.

LGBTQ to skrót oznaczający lesbijki, gejów, biseksualistów, transseksualistów i osoby queer, które odrzucają tradycyjne normy płciowe i seksualne. Wśród kwestii prawnych i społecznych związanych z tymi środowiskami znajdują się m.in. postulaty dotyczące prawa do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe oraz wprowadzenia do prawa koncepcji płci jako zmiennej (z uwzględnieniem 56 i więcej płci) – wskazuje KROPS.