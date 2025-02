"Odbiega od przepisów prawa". Minister mocno komentuje ruch Episkopatu

Od 1 września liczba lekcji religii i etyki zmniejszy się z dwóch do jednej w tygodniu. Katechezy będą organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Zasada nie będzie obowiązywać w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których (na dzień 15 września) wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcję religii lub etyki.

Resort edukacji ograniczył możliwość łączenia uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w grupy międzyklasowe podczas zajęć religii i etyki. Taka sytuacja będzie możliwa jedynie wtedy, gdy uczestnictwo w takich lekcjach zadeklaruje mniej niż siedmioro uczniów w klasie.

Episkopat chce zbadania legalności rozporządzenia MEN

Polscy biskupi wnioskują do I prezes Sądu Najwyższego, aby wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego ws. rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. "Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przekazało Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego petycję z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności trybu wydania rozporządzenia Minister Edukacji z dnia 17 stycznia 2025 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach" – podano w komunikacie KEP.

Prezydium KEP wnioskuje "o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia z art. 2, art. 24, art. 32 oraz art. 53 ust. 3 w powiązaniu z art. 48 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 12 ust. 1 i 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. oraz art. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe".

"Ścieżka niepraworządności". Mocne słowa Nowackiej

– Od 1 września 2025 r. będzie jedna lekcja religii na początku lub na końcu zajęć. Rozporządzenie zostało już podpisane i takie przepisy od 1 września będą obowiązywały. Namawiałabym na ścieżkę praworządności, a nie na ścieżkę niepraworządności – powiedziała w czwartek w Poznaniu minister edukacji Barbara Nowacka, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

– Droga, którą obiera dzisiaj Episkopat po raz kolejny pokazuje, że wybiera on niestety tę ścieżkę, która odbiega od przepisów prawa – dodała.

Biskupi piszą do Tuska. Pytają o wyrok TK i "bezprawne działania" minister

"Działania rządu ws. religii w szkole mogą go kosztować utratę władzy"