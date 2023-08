Europarlamentarzyści na listach PiS do Sejmu? "Będą aktywni w kampanii"

"Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" – oświadczył we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda.

Z wyznaczeniem daty głosowania wiąże się określenie harmonogramu rejestracji komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów i zbiórki podpisów.

Krasnodębski: Wybór jest dosyć jasny

– Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na kampanię. Wszyscy przecież czekamy na te wybory jako społeczeństwo, ale też partia jest zmobilizowana. To są bardzo ważne wybory. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że najważniejsze – zauważył w środę w audycji "Sygnały dnia" na antenie Programu 1. Polskiego Radia europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski.

– Rzeczywiście wybory się odbędą w sytuacji toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą, zmian geopolitycznych, które są bardzo istotne. Ścierają się także dwie wizje Polski i dwie strategie. Być może nie programy, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z różnic między dwoma sposobami widzenia rzeczywistości politycznej Polski, ale również Europy. Wybór jest dosyć jasny – powiedział polityk Zjednoczonej Prawicy.

Krasnodębski wskazał, że stawką tych wyborów jest bezpieczeństwo Polski, a także suwerenność naszego kraju. – Poza tym, nie zapominajmy, że jeżeli chodzi o Unię Europejską i te tendencje do jej centralizacji, do zamiany charakteru, nadania charakteru państwa, to też jest to zagrożenie dla Polski – podkreślił.

Polityk oznajmił, że europarlamentarzyści będą wspierać "wszystkie działania" Prawa i Sprawiedliwości, jednak najprawdopodobniej nie będą kandydować w wyborach do Sejmu. – Joachim Brudziński jest szefem kampanii, więc to już świadczy o tym, że europarlamentarzyści będą aktywni w tej kampanii – zaznaczył prof. Zdzisław Krasnodębski.

