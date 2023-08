Trend na czas kryzysu. A może nie tylko?

Dziewczyny, nie idźcie, tylko biegnijcie do…” – i tu pada nazwa sklepu. W ten sposób rozpoczynają się setki nagrań na platformie TikTok lub rolek na Instagramie, w których influencerki informują o kolejnym hicie, np. kosmetycznym, bez którego absolutnie nie można się obejść. W wielu przypadkach jest to po prostu reklama (w Polsce takowa musi być wyraźnie oznaczana, czego pilnuje UOKiK – na szczęście!), choć nie zawsze. Istnieje gros internetowych twórców, których główny content (tworzoną treść) stanowi właśnie testowanie różnych nowinek. Tak czy inaczej efekt jest jeden – użytkownik mediów społecznościowych jest zalewany tzw. polecajkami. W przypadku produktów droższych influencerzy niekoniecznie mówią wprost „Kup to!”. Najczęściej odbiorcy internetowych treści po prostu nasiąkają obrazkami czegoś, co akurat jest na topie. Widząc daną rzecz u kolejnej instagramowej lub tiktokowej gwiazdki, zaczynają odczuwać chęć jej posiadania. Nie dlatego, że to produkt najlepszy w swojej kategorii, ale dlatego, że jego zakup przybliża nas do świata, w którym, aby dobrze żyć, nie trzeba ciężko pracować.

Przykładem są słuchawki Apple AirPods Max, które swego czasu prezentował na zdjęciach co drugi influencer.