Polak antyprzedsiębiorczy – Polakiem przyszłości!

Przypadłości wstydliwej, uporczywie prześladującej naszą nację co najmniej od końca lat 80. poprzedniego stulecia, charakteryzującej się dziwacznym przeświadczeniem, że pieniądze, kariera i powodzenie biorą się głównie z pracy „na swoim”, czyli z własnej przedsiębiorczości.

No i to dziś jest już właściwie przeszłość, to jest już właściwie historia, albowiem autorom rzeczonego sukcesu udało się – nareszcie! – stworzyć całkowicie nowego Polaka.