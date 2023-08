Start w wyborach? Ogórek ucina spekulacje

W ubiegłym tygodniu "Super Expressu" podał nieoficjalnie, że Magdalena Ogórek wystartuje do Sejmu w okręgu rybnickim. Miałaby otrzymać jedynkę na liście wyborczej PiS. Do tych pogłosek odniósł się poseł PiS Bolesław Piecha. Polityk odpowiedział, że ani nie potwierdzi, ani nie zdementuje tych doniesień. – Od takich spraw są sztaby wyborcze, a nie lokalni politycy — powiedział parlamentarzysta. W wyborach w 2019 r. to właśnie Piecha był jedynką PiS w Rybniku.

W wyborach prezydenckich w 2015 r. zajęła piąte miejsce i otrzymała ponad 350 tys. głosów. Była wówczas kandydatką popieraną przez SLD, a wcześniej, w 2011 r., również z listy SLD bezskutecznie kandydowała do Sejmu.

Ogórek: Stanowczo oznajmiam

Tymczasem w mediach społecznościowych Magdaleny Ogórek pojawił się jednoznaczny komunikat. "Szanowni Państwo, chciałabym spokojnie spędzić jedyny wolny w tym miesiącu dzień, a ponieważ non stop dzwoni telefon, zatem raz jeszcze jasno i stanowczo oznajmiam: NIE KANDYDUJĘ. Dobrego dnia!" – napisała dziennikarka, ucinając medialne plotki.

Prawo i Sprawiedliwość nie zaprezentowało jeszcze swoich list wyborczych. Ma jeszcze jednak sporo czasu, bo ostateczny termin ogłoszenia list do 6 września.

Listy KO i Pakt senacki

W środę Platforma Obywatelska zorganizowała Radę Krajową, podczas której zatwierdzono listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i kandydatów do Senatu.

Do Sejmu wystartują działacze AgroUnii, a także m.in. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich w latach 2015-2021, Bogusław Wołoszański – polski dziennikarz, prawnik i popularyzator historii, a także piłkarz Rafał Siemaszko.

Z kolei w czwartek liderzy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" ogłosili podpisanie paktu senackiego. Zgodnie z porozumieniem ugrupowania te nie będą ze sobą konkurować w wyborach do Senatu. W każdym okręgu będą mieć tylko jednego, wspólnego kandydata. Wiadomo, że do Senatu będzie kandydował Grzegorz Schetyna.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października.

