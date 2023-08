Kukiz zaskoczył. Kołodziejczak: Usiądę z nim na poważną rozmowę

Paweł Kukiz przyznaje, że po części rozumie postawę Kołodziejczaka, który zdecydował się na start z list KO. – Jeśli ma czyste intencje i chce coś zrobić, to, żeby się dostać do Sejmu, musi do kogoś dołączyć. Nie ma w Polsce możliwości indywidualnego startu do Sejmu – stwierdził Kukiz w rozmowie z "Super Expressem".

– Będę go trochę usprawiedliwiał – dodaje lider Kukiz'15.

Do tej wypowiedzi odniósł się już sam zainteresowany. – Oszukało go PSL, a teraz PiS. Jak już się wszystko przewali, usiądę z nim na poważną rozmowę. Pozdrawiam cię Pawle, często o Tobie myślę i ufam, że już nikomu nie dasz się nigdy wykorzystać – mówił lider Agrounii w rozmowie z dziennikiem.

Egzotyczny sojusz KO z Agrounią

Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu z listy komitetu Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 37 (Konin). Decyzja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska wywołała spore zdziwienie nie tylko komentatorów oraz rządzących, ale także niektórych przedstawicieli opozycji. Szef PO przekonuje jednak, że związany ze wsią aktywista jest w stanie odebrać poparcie PiS.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było nam po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne poglądy. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości w Polsce, potrzebna jest realizacja jednego celu. A tym celem jest odsunięcie PiS i Jarosława Kaczyńskiego od władzy – stwierdził podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Z kolei jak wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica oraz Trzecia Droga.

