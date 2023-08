Opozycja wygra wybory? Schetyna: Nie będzie to wielkie zwycięstwo

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie będzie kandydował w jesiennych wyborach do Sejmu, za to zawalczy o miejsce w Senacie.

– Senat to symbol naszego zwycięstwa sprzed czterech lat. Sejm jest kluczowy, ale we współpracy z Senatem może więcej – powiedział były lider PO. I zaznaczył, że na temat swojej kandydatury w tegorocznych wyborach parlamentarnych rozmawiał długo z szefem Platformy Donaldem Tuskiem. – To ma dać nowe możliwości, szansę. To nowe rozdanie, ja to rozumiem – wyjaśnił.

Schetyna: Nie będzie to wielkie zwycięstwo

– Po wyborach parlamentarnych 15 października, będzie wiele osób, które będą pierwszy raz w Sejmie i będą chciały trzymać się tego mandatu. Dlatego tak ważne jest, żeby te wybory wygrać i odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Ja też boję się takiego przeciągania, kupowania nie tylko głosów, ale i posłów. To jest klastyczna korupcja polityczna, którą wprowadziło PiS. Wierzę jednak, że wybory wygra opozycja demokratyczna. Nie będzie to wielkie zwycięstwo, ale wierzę, że da nam niewielką przewagę, wokół której będziemy budować większość – stwierdził Grzegorz Schetyna. – I wygramy wybory do Senatu – dodał.

Polityk zauważył także, że lider AgroUnii Michał Kołodziejczak na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej to nowe wyzwanie polityczne i projekt, który jest "bardzo ofensywny". – Ja z nim rozmawiałem cztery lata temu, gdy byłem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Byliśmy wówczas bliscy porozumienia, czyli jego startu z listy PO. (...) Trzeba zmobilizować wyborców na wsi i to jest rola Michała Kołodziejczaka – oznajmił Grzegorz Schetyna. Dopytywany, czy Kołodziejczak po wyborach może zostać ministrem rolnictwa, odpowiedział: "Ja nie będę meblował gabinetu".

