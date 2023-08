Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl. Kto traci, a kto zyskuje?

"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?" – zapytali ankieterzy pracowni Estymator w sondażu dla portalu DoRzeczy.pl.

Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Republikanie) wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,3 proc. (bez zmian w porównaniu z ostatnim badaniem tej samej firmy z 19-20 lipca).

Ile partii wejdzie do Sejmu?

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska) z wynikiem 28,6 proc. (wzrost poparcia o 0,3 pkt. proc.).

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy i Konfederacja Korony Polskiej), na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,9 proc. respondentów (spadek poparcia o 0,5 pkt. proc.).

Powyżej progu wyborczego plasują się także Trzecia Droga (w tym Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska) – 10,8 proc. (spadek poparcia o 0,4 pkt. proc.) oraz Lewica (w tym Nowa Lewica i Razem) – 9 proc. (wzrost poparcia o 0,5 pkt. proc.).

Odpowiedź "inne partie/koalicje partii" wskazało 2,4 proc. uczestników badania (wzrost o 0,1 pkt. proc.).

Podział na mandaty

Podział na mandaty poselskie prezentuje się następująco:

Zjednoczona Prawica – 188,

Koalicja Obywatelska – 137,

Konfederacja Wolność i Niepodległość – 63,

Trzecia Droga – 43,

Lewica – 28,

Inni – 1.

Frekwencja wyborcza

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 54 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 sierpnia 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1017 pełnoletnich osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię, bądź koalicję partii, w wyborach do Sejmu oddadzą głos.

Wybory. Znamy datę

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października – poinformował w ostatni wtorek prezydent Andrzej Duda. "Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 r. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw" – zaapelowała głowa państwa.

Z wyznaczeniem daty głosowania wiąże się określenie harmonogramu rejestracji komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów i zbiórki podpisów.

