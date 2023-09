Trzaskowski premierem? Poseł KO: To naturalny kandydat na prezydenta

Podczas konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie Donald Tusk stwierdził, że wybory prezydenckie w 2020 r. wygrał Rafał Trzaskowski.

– Jeszcze raz to powtórzę. Rafał Trzaskowski podjął się wyzwania ponad ludzkie siły w wyborach prezydenckich. Ruszyła na niego cała machina PiS-owskiego państwa, a on przecież wygrał te wybory, wiecie o tym dobrze – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jego wypowiedź została powitana burzą oklasków.

Szłapka: Sytuacja jest jasna

– Sytuacja jest jasna. Jest lider Platformy Obywatelskiej, która jest największą partią opozycyjną, który jest też liderem Koalicji Obywatelskiej, i on jest naturalnym kandydatem na premiera. Rafał Trzaskowski uzyskał ponad 10 mln głosów w wyborach prezydenckich i z mojej perspektywy jest naturalnym kandydatem na prezydenta w zbliżających się wyborach – stwierdził w poniedziałek w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 poseł Adam Szłapka.

– Rafał Trzaskowski jest też prezydentem Warszawy, największego miasta w Polsce, i on będzie naprawdę widoczny w tej kampanii – powiedział parlamentarzysta klubu Koalicji Obywatelskiej. – Donald Tusk ma wygrać te wybory razem z całą Koalicją Obywatelską i już zaproponował plan na pierwsze 100 dni. To konkretne rozwiązania, które my wprowadzimy do końca tego roku – zaznaczył.

Konwencja KO. "100 konkretów"

Przewodniczący PO zaprezentował w sobotę najważniejsze postulaty programowe Koalicji Obywatelskiej. Były premier obiecał, że jeśli KO wygra wybory parlamentarne 15 października, to w ciągu 100 dni "Polacy będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu".

– Są rzeczy, które mi się bardziej podobają, są rzeczy, które ja bym jeszcze pewnie wyostrzył. Ale generalnie to jest zupełna zmiana filozofii państwa. To jest stawianie na pracę, na przedsiębiorczość, na ułatwienie, ale jednocześnie pamiętanie o tym, że w Polsce są osoby, które potrzebują pomocy, czyli wsparcie słabszych – oznajmił poseł Adam Szłapka.

