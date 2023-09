"Holland miała wzorzec. Jej ojciec na ochotnika wstąpił do Armii Czerwonej"

– Pani Holland miała "dobry" wzorzec. Jej ojciec, Henryk Holland, komunista, na ochotnika wstępuje do Armii Czerwonej. Po wojnie, na sowieckich czołgach, przywozi nam totalitaryzm. Niebywały totalitaryzm. Prześladowania. Tutaj jest wzorzec pani Holland. Dlatego nie możemy się dziwić, że tak postępuje – stwierdził poseł Dariusz Olszewski.

Szef Suwerennej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznaczył, że "nie zna szczegółów życiorysów rodziny pani Holland, jej ojca". – To nie jest moje środowisko. Natomiast wobec zachowań pani Holland jako takich zająłem jasne stanowisko, jedyne możliwe. Bo rzeczywiście w tym sensie można powiedzieć, że pani Holland posługuje się językiem naszych wrogów, niemieckich nazistów, którzy napadając na Polskę w 1939 r. właśnie w taki sposób określali obrońców polskich granic, jak dziś pani Holland definiuje i nazywa polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, polskich żołnierzy, wszystkich tych, którzy bronią polskich granic. Tak jak pani Holland nazywa Polaków, którzy w demokratyczny sposób uczestniczą w wyborze władz w Polsce, tak też również niemieccy naziści definiowali Polaków – stwierdził prokurator generalny podczas sobotniej konferencji prasowej.

Olszewski: Miała takie wzorce

Olszewski stwierdził, że "nie można bezpośrednio przenosić wypowiedzi, zachować z ojca na córkę", ale ja "widzę tu takie podobieństwo, że zostanę przy swoim zdaniu". – Wszystko to, co dobre, ale i złe, wynosi się przede wszystkim z domu. Pani Agnieszka Holland miała takie wzorce, a nie inne, które wyniosła do czerwonoarmisty, powiedzmy to szczerze. Człowieka, który walczył z Polakami – podkreślił parlamentarzysta SW.

– Chciałbym powiedzieć, że za czyny pana Holland, nie odpowiada pani Holland. Ona odpowiada za czyny, obelżywe słowa, które kieruje pod adresem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. To jest niewybaczalne. I każdy polski polityk powinien stanowczo zareagować i tego oczekuję od Donalda Tuska – podsumował minister Ziobro.

Czytaj też:

Funkcjonariusze SG protestują przeciw filmowi Holland. "Tylko świnie siedzą w kinie"Czytaj też:

Fogiel o filmie Holland: Łukaszenkowska propaganda jest wniebowzięta