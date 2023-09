Czego najbardziej obawia się Ukraina? Szef wywiadu wojskowego dał krótką odpowiedź

Według niego Ukraina w wielu aspektach jest zależna od zachodniej pomocy. Jak powiedział Budanow w wywiadzie dla "The Economist”, przedłużające się działania wojenne wyczerpują zarówno zasoby wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Z kolei Rosja, jak to ujął, jest bardziej skupiona "na sobie”.

– Jesteśmy zależni od graczy zewnętrznych. Rosja jest w dużej mierze zależna od siebie. Tym samym przedłużająca się wojna jest niebezpieczna dla Ukrainy, gdyż uszczupla nie tylko jej zasoby wewnętrzne, ale także zasoby jej zachodnich partnerów – stwierdził szef GUR.

Jednocześnie, jak podkreślił Budanow, nie ma przesłanek, aby wierzyć, że Zachód może wstrzymać lub obciąć pomoc dla Ukrainy. Jak stwierdził, "magazyny w krajach zachodnich nie są całkowicie puste”. Budanow dodał jednak, że trudno w tej chwili przewidzieć, jak długo zachodni partnerzy będą w stanie zapewnić Ukrainie dodatkowe środki.

Osłabienie Rosji

W innym wywiadzie szef GUR analizował, jak długo Rosji zajmie odbudowa potencjami militarnego po zakończeniu obecnej wojny. Budanow ostrzegł, że może to zająć około dekady.

– Dziesięć lat to zwykły termin potrzebny do przemyślenia wszystkiego na nowo i rozpoczęcia przygotowań do odegrania się – wskazał w rozmowie z dziennikarzem ukraińskiej stacji TSN. – Na pewno mamy 10 lat. Jeśli uda się po zwycięstwie Ukrainy wpływać w jakiś sposób na terytoria, które zostaną stworzone, to możliwe, że (tego czasu) będziemy mieli dużo więcej. Ale będzie to co najmniej 10 lat – zaznaczył.

Budanow ocenił, że wspólnota międzynarodowa powinna uznać, że "wiele obaw związanych z Rosją, jej miejscem i rolą, okazało się nie po prostu mitem, a bańką (mydlaną)". – Rosja będzie chciała rewanżu po przegranej wojnie z Ukrainą, ale taka nowa agresja może nastąpić po co najmniej 10 latach – ocenił Kyryło Budanow.

Czytaj też:

Budanow: Rosja boi się wysłać na front swoją "cudowną broń"Czytaj też:

"Taka jest różnica". Czołowy generał USA o sytuacji na froncie