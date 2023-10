Kosiniak-Kamysz: Chciałbym zaapelować do wyborców PiS-u

Prezes PSL odwiedził w piątek Krosno, gdzie spotkał się z mieszkańcami i wyborcami. Polityk zaapelował do tych, którzy dotąd głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie pozostają niezdecydowani, o to, aby poparli Trzecią Drogę.

– Jesteśmy w województwie, w którym partia rządząca dostaje bardzo duże poparcie. Chciałbym zaapelować do wyborców PiS-u do tych, którzy się może wahają, a wiem, że 20 procent z nich rozważa głosowanie na Trzecią Drogę, stąd te ataki ostatnio PiS-u, prezesa Kaczyńskiego na nas. Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS-u, to jest wybór prosty – powiedział.

Potrzeba wspólnoty

Kosiniak-Kamysz wskazywał, że "Platforma sama nie da rady" stworzyć rządu, dlatego "potrzebne są głosy na inne formacje demokratyczne". Trzecia Droga jest "wyborem, który gwarantuje w Polsce (...) zmianę, normalność, pojednanie i odbudowę wspólnoty".

– Niech każdy głosuje ze swoimi wartościami. Dobrze, że jest po stronie demokratycznej wybór. Są te komitety, które mają bardziej lewicowe program, bardziej lewicowo-liberalne czy takie centrowe, jak my, partia centrum, formacja normalności. Formacja, która szanuje przede wszystkim każdego człowieka – powiedział.

Polityk przekonywał, że bez wspólnoty narodowej "nigdy nie będziemy się rozwijać, nigdy nie będziemy bezpieczni". Jego zdaniem, wspólnota jest podstawowym elementem funkcjonowania państw i narodów". Następnie Kosiniak-Kamysza zaapelował o pójście na wybory.

– Pójście na wybory, to jest miara odpowiedzialności za ojczyznę, za siebie, za swoje otoczenie, ale za naszą całą naszą wspólnotę narodową. Bardzo wszystkich proszę, idźcie na te wybory. Zastanówcie się, na kogo głosujecie i czy wiecie, na kogo głosujecie. To szczególnie mówię do tych wyborców PiS-u, którzy się wahają – wskazał.

