Szydło uderza w wielki projekt Tuska: Minęło prawie pół roku i co?

W maju władze zaprezentowały założenia projektu Tarcza Wschód. W poniedziałek miała miejsce konferencja prasowa dotycząca przedsięwzięcia. Uczestniczyli w niej m.in. premier Donald Tusk i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Konferencja odbyła się na poligonie w Orzyszu, gdzie trwa testowanie elementów do budowy Tarczy Wschód.

Premier, minister obrony narodowej i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wzięli także udział w odprawie z kadrą dowódczą Wojska Polskiego na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu.

Szydło: Pustosłowie Tuska

Zapowiedzi Donalda Tuska chłodno przyjmuje jednak Beata Szydło. Była premier zarzuca szefowi rządu "pustosłowie" oraz robienie "cyrku" z polityki. Szydło stwierdza, że mimo iż minęło pół roku od ogłoszenia Tarczy Wchód to nadal nie ma żadnych efektów tych zapowiedzi.

"Tusk ogłosił budowę Tarczy Wschód w maju. Minęło prawie pół roku i co? Tusk pokazuje jakieś dekoracje na poligonie. Typowe dla Tuska pustosłowie i sprowadzanie wszystkiego, w tym naprawdę ważnych spraw, do pr-owych zagrywek. Po objęciu władzy w 2015 roku pokazaliśmy, że rządzenie może służyć skutecznemu spełnianiu obietnic oraz realizacji inwestycji potrzebnych Polakom. Władza Tuska to jedynie teatr, a raczej cyrk" – napisała Szydło.

twitter

Cztery linie wysiłku

W maju szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła wskazał cztery zasadnicze linie "wysiłku" projektu: 1. wzmocnienie możliwości przeciwzaskoczeniowych; 2. ograniczenia mobilności przeciwnika; 3. zapewnienie mobilności dla wojsk własnych; 4. zwiększenie bezpieczeństwa wojsk i ochrona ludności cywilnej.

Punkt pierwszy obejmie m.in system wykrywania, ostrzegania i śledzenia; wysunięte bazy operacyjne; węzły logistyczne oraz infrastruktura dla systemów antydronowych.

W ramach punktu drugiego powstaną: rowy przeciwczołgowe, "jeże" żelbetonowe; kamuflety do wysadzania; studzienkowanie dróg; pogłębianie rowów melioracyjnych; adaptacja naturalnych warunków terenowych.

Realizacja punktu trzeciego zakłada m.in.: przygotowanie osi przepraw drogowych (umacnianie brzegów, wzmacnianie dróg dojazdowych); gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych oraz przygotowanie przyczółków z dojazdami; dostosowanie wybranych obiektów inżynieryjnych do znacznych obciążeń.

W punkcie czwartym Tarcza Wschód ma wprowadzić elementy dot.: ukrycia dla żołnierzy i ludności cywilnej; świadczenia osobowe i rzeczowe do rozbudowy fortyfikacyjnej rejonów obrony, ukrycia/bunkry na środki rażenia; magazyny/bunkry na środki bojowe.

Czytaj też:

Tusk ostro: To nie będzie przedmiotem negocjacjiCzytaj też:

Rozpoczęły się ćwiczenia NATO "Steadfast Noon"