Jeśli tak, to oznaczałoby to, że w kampanii trawa najważniejsza oraz że zwiększa to szanse koni. Trudno, nie takie rzeczy już w naszej polityce widzieliśmy. Można to rozumieć różnie. Już słyszeliśmy kandydatów, którzy zalecali „klapki na oczy”, a w tej końskiej metaforyce mieści się też skakanie przeciw adwersarzom. Skakanie jest dobre na przeszkody, ale przydać się może i bez przeszkód. Skakanie może się komuś spodobać, ale jednak chyba większość wyborców nie da rady. Trzeba ich oszczędzać, bo jak nabawią się jakiejś kontuzji, to do głosowania nie pójdą.