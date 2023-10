Premier: Silna armia nie jest na rękę Tuskowi

"Silna polska armia, będąca w stanie długo się bronić i obronić przed agresorem rosyjskim, nie jest na rękę Tuskowi. Bo oznacza ona, że Polska jest niezależna, nie drży ze strachu przed Rosją. Ten strach jest na rękę Tuskowi, bo używa go jako argumentu na rzecz konieczności pełnego oddania się Niemcom i podporządkowania Brukseli" – przekonuje szef rządu w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

Według premiera opozycja, jeżeli wygra wybory parlamentarne i zdobędzie władzę, nie będzie miała sentymentów przed zmianą polityki socjalnej i ostrzega, że rządy Tuska mogą spowodować pogorszenie sytuacji materialnej seniorów i rodzin. "Wszystko mogą zabrać i wszystko zabiorą. Wiem ze sprawdzonych źródeł, że w przypadku zwycięstwa Donald Tusk zamierza wycofać się z wszystkich złożonych zapewnień pod hasłem rzekomo złego stanu budżetu. Dlatego tak lekko licytuje, tak łatwo składa obietnice. Wszystko zostałoby zabrane także dlatego, że chcieliby udowodnić, iż nie jest tak, że my o niebo lepiej rządzimy, ale że to rzekomo były jakieś sztuczki. Otóż podkreślam – stan budżetu jest bardzo dobry. Każda złotówka jest pod uważną obserwacją Komisji Europejskiej, agencji ratingowych, rynków finansowych" – wskazuje Mateusz Morawiecki

Kaczyński: Ich polityka to rabowanie finansów publicznych

W podobnym tonie przed opozycją ostrzegał w niedzielę prezes PiS. Jarosław Kaczyński mówił w Rzeszowie, że zmiana władzy oznacza wielkie braki, ponieważ obecna opozycja nie będzie w stanie wygospodarować pieniędzy na kontynuację m.in. programów społecznych, ale także dozbrajania armii.

– Rabowanie polskich finansów publicznych na setki mld zł. Jeżeli ktoś przyjmuje założenia tzw. system Tuska, to nie może prowadzić polityki takiej jak my. Musi to wszystko, co my w ciągu 8 lat normalnej, niepodległej Polski dali, Polakom zabrać. Dzisiaj mówią co innego, że tego nie zrobią. Ale zrobią, bo muszą zrobić. Na innej zasadzie nie są w stanie rządzić – wskazał wicepremier.

Dodał, że to "sprawa najbardziej podstawowa". – Czy będą kontynuowali naszą politykę socjalną, która kosztuj 80 mld zł rocznie? No nie. Bo jak finanse publiczne będą ograbione, to nie będzie pieniędzy. Czy będą kontynuowali politykę zbrojeń, wspierania policji, służb? Tego nie mogą robić, bo nie będzie pieniędzy – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

