20 lat Polski w Unii Europejskiej. Morawiecki podsumowuje

Były premier zamiesił w swoich mediach społecznościowych okolicznościowy wpis i nagrał krótki materiał, w którym mówi o 20 latach obecności Polski w Unii Europejskiej. Najpierw wskazuje pozytywne strony członkostwa, a następnie mówi o negatywnych aspektach związanych z mocną zmianą kursu politycznego Brukseli.

20 lat w Unii Europejskiej

"Dziś z dumą świętujemy dwudziestolecie naszego członkostwa we wspólnocie. Wykorzystaliśmy naszą dziejową szansę i dzięki twardym negocjacjom odnieśliśmy naprawdę wiele sukcesów – z czasem umacniając się na pozycji europejskiego lidera wzrostu" – pisze Morawiecki.

"20 lat to odpowiedni czas na podsumowanie i wyznaczenie kierunku dalszego rozwoju. Opowiadamy się za Europą wolnych narodów, za Europą Ojczyzn" – przypomina stanowisko swojej formacji politycznej.

"Przyszłość leży w naszych rękach. Naszym zadaniem jest aktywnie zmieniać UE na lepsze, aby naprawdę stanowiła solidarną wspólnotę narodów" – zaznacza.

Morawiecki: Kto podważa obecność w UE, służy agresorowi

– (…) Jeżeli ktoś podważa naszą obecność w UE, służy agresorowi zza wschodniej granicy – taką opinię wysuwa Mateusz Morawiecki w pewnym momencie nagrania.

W dalszej części materiału polityk zwraca uwagę, że nie jest to ta sama Unia, do której Polska wstąpiła w 2004 roku. Jego zdaniem UE ewoluowała nie zawsze w dobrym kierunku. – Widzimy rozrost biurokracji i coraz mniejszy wpływ obywateli takich, jak Polska na ich własne sprawy. To kierunek, który możemy i powinniśmy zmienić – mówi Morawiecki.

"Nie" dla Paktu migracyjnego, zmian w traktatach, źle pojętej polityki klimatycznej

Jak dodaje, "miejsce Polski jest w samym sercu europejskiej wspólnoty". – Będąc w UE możemy zagwarantować Polsce dobrą, bezpieczną przyszłość – ocenia Morawiecki. – A czy to oznacza, że mamy się zgadzać na wszystkie pomysły i decyzje, które zapadają w brukselskich biurach? A skądże. Naszą rolą jest nie tylko być w UE, ale także Unię aktywnie zmieniać na lepsze – wskazuje były szef rządu.

Dalej Morawiecki mówi m.in., że "nie" trzeba powiedzieć wobec: Paktu migracyjnego, zmian w traktatach i źle pojętej polityki klimatycznej.

– "Tak" dla Europy dumnej, różnorodnej. "Tak" dla Europy skutecznie konkurującej na globalnych rynkach. Wszyscy możemy zatrzymać negatywne zmiany i pchnąć UE w kierunku lepszej, bezpiecznej przyszłości – podsumowuje Mateusz Morawiecki.

