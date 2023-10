"Eskalacja nie jest niemożliwa". Niepokojące informacje z Rosji

Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do przeprowadzenia testów nuklearnych. Celem tego może być próba zastraszenia Zachodu i pokazania determinacji Kremla. Cześć ekspertów uważa, że choć jest mało prawdopodobne, by Moskwa zdecydowała się na powrót do testowania broni atomowej, to jednak nie jest to całkowicie. niemożliwe. O sprawie informuje Reuters.

Testy nuklearne

W zeszłym tygodniu prezydent Władimir Putin powiedział, że rosyjski parlament powinien rozważyć cofnięcie ratyfikacji traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych. Ma to odzwierciedlać stanowisko USA, które nigdy nie ratyfikowało dokumentu. Analitycy sugerują jednak, że Rosja może faktycznie powrócić do przeprowadzania testów nuklearnych.

Były radziecki i rosyjski dyplomata Nikołaj Sokow, obecnie starszy pracownik naukowy w Wiedeńskim Centrum ds. Rozbrojenia Jądrowego i Nieproliferacji, wyraził wątpliwości, czy Moskwa rzeczywiście przeprowadzi testy nuklearne. Według niego taki krok byłby zbyt poważną eskalacją prowadzącą do faktycznego użycia broni nuklearnej.

– W tej chwili uważam próbę nuklearną za mało prawdopodobną, ale sytuacja jest bardzo napięta i eskalacja nie jest niemożliwa – powiedział Sokow.

Rosyjska strategia

Jego zdaniem, rosyjskie testy nuklearne mogłyby być częścią rosyjskiej strategii, gdyby wojna na Ukrainie przebiegała według bardzo złego dla Moskwy scenariusza. Sokow uważa, że teraz Kreml ma inny cel.

– Nacisk położony jest na to, aby zbliżyć się do próby nuklearnej, ale jej uniknąć – aby zmusić przeciwnika do cofnięcia się o krok, tak aby USA i NATO pomyślały: "Czy naprawdę warto?" – powiedział Sokow.

Ekspert zauważył, że realne ryzyko polega na tym, że "można po prostu stracić kontrolę nad wydarzeniami”, a logika eskalacji mogłaby zmusić Putina do użycia broni nuklearnej według scenariusza, którego od początku nie planował i nie chciał.

