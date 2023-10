"My to już robimy". Czarnek odpowiada na postulaty PO ws. oświaty

"PiS rozpoczął pracę nad odchudzeniem podstawy programowej, by wprowadzić kółka zainteresowań i zajęcia wspomagające zamiast korepetycji, które urosły do patologicznych rozmiarów za waszych rządów. To my debiurokratyzujemy pracę nauczyciela. My to już robimy" – tak minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odpowiada na postulaty Platformy Obywatelskiej.

We wtorek na profilu PO w mediach społecznościowych pojawił się nowy spot, w którym partia zaprezentowała swoje propozycje dotyczące szkolnictwa na szczeblu podstawowym. Platforma chce m.in. zlikwidować prace domowe oraz zapewnić pomoc w odrabianiu lekcji w szkole, tak aby rodzice nie musieli korzystać z prywatnych korepetycji.

W nagraniu wystąpiła poseł KO Kinga Gajewska, która mówiła, że przeciążenie dzieci obowiązkami szkolnymi "nie jest normalne", a najmłodsi "muszą mieć swoje dzieciństwo".

– Często słyszę od rodziców, że siedzą z dziećmi do późnych godzin wieczornych, żeby odrobić lekcje. Rodzice muszą też płacić za korepetycje, bo dzieci nie nadążają za podstawą programową, która jest po prostu przeładowana – mówi polityk i dodaje: "Przywróćmy Polsce normalność. Wybierzmy konkret".

Co ciekawe, postulat likwidacji prac domowych był podnoszony nie tylko przez polityków KO. Również Prawo i Sprawiedliwość mówiło o takiej możliwości. Z kolei Szymon Hołownia podczas poniedziałkowej debaty w Telewizji Publicznej również zapowiedział zlikwidowanie takiego obowiązku dla uczniów.

Konkrety PO

Przewodniczący PO Donald Tusk zaprezentował podczas wrześniowej konwencji najważniejsze postulaty programowe Koalicji Obywatelskiej. – Dzisiaj jesteśmy w Tarnowie. To tu rozpoczynamy ten wielki finał, który nazwaliśmy "100 konkretów na 100 dni" – powiedział Tusk. Jak dodał, jeśli Koalicja Obywatelska wygra wybory, to w ciągu 100 dni "Polacy będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach i będzie lepiej w każdym polskim domu".

Wśród zaprezentowanych przez lider PO postulatów znalazły się m.in. 1500 złotych podwyżki dla nauczycieli, zwolnienie z podatku emerytur w wysokości do 5000 złotych, odblokowanie pieniędzy z KPO, finansowanie zabiegów in vitro z budżetu państwa oraz tzw. babciowe.

Czytaj też:

Biedroń o "czarno-brunatnej cywilizacji PiS-u i Konfederacji" i "Polsce dla każdego"Czytaj też:

"Ogromny smutek i brak nadziei". Przetakiewicz: Tak Polki widzą sprawę wyborów