Rezygnacja generałów. Lider PO o słowach premiera: Naprawdę zdębiałem

Dymisja szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda Andrzejczaka i dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Tomasza Piotrowskiego wywołała w kraju burzę. Politycy opozycji oskarżyli rząd o wywołanie konfliktu pomiędzy armią a władzą cywilną. Domagają się ustąpienia ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

W okresie od 1 do 10 października 11 żołnierzy zawodowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych miało się podać do dymisji – przekazała Wirtualna Polska. We wtorek o dymisji wojskowych informował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Co ciekawe, Dowództwo Generalne zdementowało wówczas te doniesienia.

Zmiany w armii. Oświadczenie premiera

– Niestety wczoraj mieliśmy do czynienia z inscenizacją opozycji. Szef opozycji postanowił uderzyć w stabilność wojska polskiego, wykorzystać chwilowe dymisje, aby przedstawiać nieprawdziwy stan w polskiej armii – tak w środowym oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki skomentował zmiany w armii. Odniósł się przy tym do wypowiedzi szefa PO.

– Dzisiaj mamy do czynienia z rozchwianą sytuacją bezpieczeństwa na całym świecie, widzimy to po tym, co się dzieje w Izraelu. Wtedy, kiedy razem z prezydentem Andrzejem Dudą decydowaliśmy o tym, aby wysłać kontyngent wojskowy do ewakuacji polskich obywateli z Izraela, opozycja przedstawia swoje zmanipulowane informacje dla opinii publicznej, aby podważyć stabilność polskiego wojska oraz zaufanie do polskiego munduru – ocenił.

"Nie byłoby takiej sytuacji, gdybym był premierem"

– Gdy wchodziłem do tego zaimprowizowanego studia, zapytał mnie pan o słowa premiera na mój temat w kontekście sytuacji w wojsku, przytoczył pan te słowa – zwrócił się Donald Tusk do prowadzącego program "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. – Naprawdę zdębiałem – stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Premier odpowiada za resort obrony, za swojego ministra Błaszczaka. Nie zrobił nic, gdy Błaszczak upokorzył generałów. Nie wyciągnął żadnego wniosku z afery z rakietą, która spadła i której nie mogli znaleźć. Nie dziwię się, że Morawiecki na wszystkie sposoby szuka ucieczki od odpowiedzialności – powiedział lider PO. – Dziś w Polsce nikt nie ma zaufania do Morawieckiego i Błaszczaka. (...) Nie byłoby takiej sytuacji z rosyjską rakietą, gdybym był premierem – dodał.

