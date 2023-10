Morawiecki: Widać, że Tuskowi wszystko się sypie

W środę Mateusz Morawiecki gościł w Kaliszu, gdzie odwiedził tamtejszą Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz.

– To, co usłyszałem tutaj o tym zakładzie, to naprawdę piękna opowieść i piękna przyszłość pod jednym warunkiem: że nie będzie takiego myślenia jak za czasów Platformy Obywatelskiej o wyprzedawaniu kolejnych części, tylko będzie myślenie, takie jak jest za naszych czasów, czyli wkładanie dodatkowego kapitału – stwierdził premier. I zapewnił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości troszczy się o zakłady przemysłowe.

Morawiecki o Tusku: Czuje, że przegrał

Szef rządu odniósł się również do poniedziałkowej debaty przedwyborczej w Telewizji Polskiej. – Widać, że Tuskowi wszystko się sypie. Widać, że czuje, że przegrał. Te drżące ręce, te spocone ręce. Widzieliście to wszystko, jak się trząsł – oznajmił polityk.

Morawiecki podziękował jednocześnie za wsparcie w trakcie występu na debacie TVP. – Wasza energia, wasze myśli były ze mną wtedy, kiedy podczas tej debaty tak bardzo jednoznacznie mogłem powiedzieć, jakie wielkie ryzyka są przed nami. Co nam grozi, gdyby do władzy doszła ekipa Tuska ze swoimi satelitami, ze swoimi partiami. Podzielili się. Ale czym tak naprawdę jest głos na panią Scheuring-Wielgus i Lewicę, która szkaluje dobre imię Jana Pawła II? – mówił premier. – PO ustami swoich posłów również szkaluje dobre imię Jana Pawła II. Hańba! PO chce zniszczyć Jana Pawła II, posłuchajcie co mówią ich posłowie – dodał.

"Tusk ma obiecane stanowisko w UE"

– Donald Tusk ma w UE obiecane stanowisko za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas debaty w TVP.

Szef rządu podkreślił, że w 2010 r. Tusk dostał od Władimira Putina "wazon ze złotem i srebrem". – Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart? Rząd PO wyprzedał majątek narodowy za 58 mld złotych. Gdzie są te pieniądze? – pytał.

Czytaj też:

Kaczyński: Chciałem nie mówić o Tusku, ale nie daję rady, bo on mnie zmuszaCzytaj też:

Tusk: Dzisiaj cała Polska się dowiedziała, że mówiłem prawdę