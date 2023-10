Kaczyński o Tusku: On nie ma do zaoferowania nic dobrego dla Polaków

Kilka godzin przed ciszą wyborczą prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński wystąpił w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

– Te wybory zdecydują o tym, czy dorobek, który został osiągnięty przez ostatnie osiem lat zostanie utrzymany dla dobra naszego narodu. Chcemy kontynuować dobrą politykę dla Polski, a nie, tak jak Donald Tusk, siać chaos bez programu – powiedział szef PiS. – Tusk nie ma do zaoferowania nic dobrego dla Polaków – dodał.

Kaczyński: My rządzimy samodzielnie

Wicepremier Jarosław Kaczyński apelował o udział zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i w ogólnopolskim referendum. – Bardzo ważne jest referendum, które będzie razem z wyborami, bo ono odnosi się do naszego bezpieczeństwa oraz naszej przyszłości. Nie pozwolimy naruszyć naszego pokoju, bezpieczeństwa i jesteśmy przeciwni nielegalnym migrantom oraz nie zgadzamy się na unijne nakazy – wskazał.

Lider Zjednoczonej Prawicy zapewniał, że program Prawa i Sprawiedliwości jest "bardzo rzeczowy i konkretny". – Jesteśmy wiarygodni, a rodacy widzą przez ostatnie lata naszych rządów, że warto liczyć na PiS. Przyszłość nas wszystkich, bezpieczeństwo oraz suwerenność jest zależna od wyniku tych wyborów – przekonywał.

– Jeżeli Tusk dojdzie do władzy, to wrócą złe czasy z przeszłości. Pamiętamy rabunek kraju, chaos oraz podporządkowanie Polski władzom z Brukseli i Niemiec. My rządzimy samodzielnie i sami stanowimy o sobie, bo jesteśmy niepodległym i wolnym narodem – oświadczył wicepremier Jarosław Kaczyński.

– Platforma Obywatelska opowiadająca o praworządności, prawie czy konstytucji to wielka drwina. Tylko osoba ślepa na rzeczywistość może wierzyć w ich słowa – podkreślił prezes PiS.

