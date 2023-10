Czarnek: Nie możemy dopuścić do jakiegokolwiek rozczłonkowania PiS

Krajowy zarząd Platformy Obywatelskiej zdecydował o powierzeniu Donaldowi Tuskowi misji tworzenia nowego rządu. Lider PO ma prowadzić rozmowy koalicyjne z Trzecią Drogą, czyli sojuszem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, a także Lewicą.

PiS twierdzi, że nie składa broni i próbuje przeciągnąć na swoją stronę PSL. Według doniesień medialnych, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz miał nawet otrzymać od Zjednoczonej Prawicy ofertę objęcia urzędu premiera. Jednak politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego oficjalnie wykluczają jakiekolwiek rozmowy i koalicję z PiS-em. – Partie demokratyczne nie dadzą się podzielić i poróżnić – zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Czarnek: Jesień może być nasza

– Głowa do góry. Mamy potężną siłę. To są miliony Polaków w całym kraju. Zmiany władzy zdarzają się wszędzie: w Ameryce, we Włoszech, w innych krajach. Wydawało się, że we Włoszech lewica nie odda władzy. Jednak odeszła od władzy i dziś we Włoszech rządzi pani premier Giorgia Meloni. To samo się stanie w Polsce – powiedział Przemysław Czarnek, który uczestniczył w IX Nadzwyczajnym Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej" w Spale.

– Nie możemy dopuścić do jakiegokolwiek rozczłonkowania Prawa i Sprawiedliwości. Czekajmy na pomyślny wiatr, który na pewno przyjdzie, może nawet już w przyszłym roku. Musimy być gotowi, by ponownie przejąć władzę. Skupmy się na nadchodzących wyborach samorządowych. Zróbmy w nich bardzo dobry wynik. Jesień może być nasza – stwierdził minister edukacji i nauki.

Kaczyński: Błędy się popełnia

Podczas spotkania Klubów "Gazety Polskiej" prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o błędach, które jego formacja popełniła podczas tegorocznej kampanii wyborczej.

– Po wyborach PiS musi przeprowadzić analizę tego, co się stało oraz zaplanować działania ofensywne i defensywne. Mieliśmy do czynienia z szeregiem błędów z naszej strony. Takie jest życie, że błędy się popełnia – oznajmił wicepremier.

