Baerbock: Ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, UE uważniej monitoruje Ukrainę

– UE jeszcze uważniej monitoruje sytuację na Ukrainie, biorąc pod uwagę wyraźną radość prezydenta Rosji Władimira Putina z wydarzeń na Bliskim Wschodzie – powiedziała niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Luksemburgu.

Baerbock zauważyła, że oprócz gorącego tematu kryzysu na Bliskim Wschodzie, ministrowie spraw zagranicznych omówią brutalną wojnę Rosji z Ukrainą. – Widzimy, że rosyjski prezydent z pewnością jest zadowolony, biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie. Dlatego przyglądamy się Ukrainie jeszcze uważniej, niż to miało miejsce w przeszłości – oceniła.

Powiedziała, że teraz należy zadbać o to, aby tej zimy Ukraina była jak najlepiej chroniona. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius dał w zeszłym tygodniu jasno do zrozumienia, że obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie nie doprowadzi do zmniejszenia niemieckiego wsparcia dla Ukrainy.

"Bild": W budżecie Niemiec brakuje 5 mld euro na pomoc Ukrainie

Niemiecki resort obrony ma być zaniepokojony faktem, że w budżecie kraju na 2024 rok brakuje ponad 5 miliardów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy. Informację tę podał tabloid "Bild", powołując się na poufną notatkę Ministerstwa Obrony. Gazeta wyjaśnia, że wsparcie wojskowe dla Ukrainy pokrywane jest ze środków "ogólnego zarządzania finansami", w ramach których na pomoc Ukrainie w 2024 roku przeznaczono 4 miliardy euro.

Z tego około 3,1 mld euro przeznaczono na wcześniej obiecaną pomoc, a 770 mln euro pozostaje w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania niemieckiej dyplomacji. To oznacza, że na wsparcie wojskowe zostaje jedynie 120 mln euro.

Niemieckie Ministerstwo Obrony ocenia, że potrzeby Ukrainy są znacznie większe. Kijów oczekuje dodatkowego wsparcia ze strony Niemiec o wartości 5,2 mld euro, które umożliwi Ukrainie przeciwstawienie się rosyjskiej agresji.

Czytaj też:

Zełenski o warunkach powodzenia armii Ukrainy. "Co najmniej 500 metrów dziennie"