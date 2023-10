Pawłowicz: Zasłużyliśmy na likwidację swego państwa

Mimo że PiS nominalnie wygrało wybory, to nie dysponuje odpowiednią liczbą mandatów, która umożliwiłaby sformowanie rządu. KO, TD i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej to one przejmą władzę. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

Pawłowicz: Już nie współczuję

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a zarazem była posłanka PiS, Krystyna Pawłowicz nie kryje, że wyniki wyborów są w jej ocenie katastrofalne dla Polski. Jak przekonuje, zwycięstwo Donalda Tuska świadczy o tym, że "zasłużyliśmy na likwidację swego państwa".

"To od kiedy urzędowym w Polsce będzie niemiecki ? Kiedy wróci hajlowanie”,polskie świnie”, „tylko dla Niemców”, „ręce do góry”, „rauss” itp. I „ostateczne rozwiązania” spraw Polski.. Zasłużyliśmy na likwidację swego państwa. Sami tak wybraliśmy" – napisała Pawłowicz w mediach społecznościowych.

twitter

Pawłowicz: Polacy-Polskobójcy

Pawłowicz odniosła się również do niedawnej wizyty Donalda Tuska w Brukseli. Lider KO udał się tam w związku ze sprawą środków z KPO.

"Za zgodą większości Polaków-Polskobójców, pewien obywatel Polski pojechał do zagranicznej Centrali Likwidacyjnej przekazać głowę „nienormalnej” Polski na tacy. Jak biblijna ruda Salome na tacy głowę Jana Chrzciciela Herodowi… Zlecenie wykonane,nagrody będą odebrane…" – napisała Pawłowicz na portalu X.

twitter

Szukanie winnych i zmiany w PiS

W partii panuje przekonanie, że aby móc w przyszłości znowu wygrywać, PiS musi przejść dogłębne zmiany. – Musimy dokonać transformacji PiS. Główne grzechy to afera wizowa, przegraliśmy przez złą kampanię, błędem było referendum, brak komunikacji z młodymi ludźmi, zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej i wiele wiele innych rzeczy złożyło się na naszą porażkę – wylicza polityk ZP.

Jak podaje z kolei "Super Express", w szeregach obozu prawicy zaczęło się szukanie winnych i krytyka pod adresem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. "Z naszych ustaleń wynika, że wielu polityków PiS widziałoby w roli prezesa partii Andrzeja Dudę" – czytamy.

PiS zmienia się już teraz. Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości oraz pełnomocnik Komitetu Wyborczego PiS Krzysztof Sobolewski podał się do dymisji. Informację o dymisji Sobolewskiego przekazał portal gazeta.pl. Według rozmówców portalu, Sobolewski miał wziąć na siebie odpowiedzialność za wyborcze niepowodzenie PiS.

Czytaj też:

"Szczególnie ważna instytucja". To dlatego Morawieckiemu zależy na stworzeniu rządu?Czytaj też:

"Duda to specjalnie zrobił". Plany prezydenta uderzą w Kaczyńskiego?