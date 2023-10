Matecki: Zmiany traktatów UE są zagrożeniem dla Polski

DoRzeczy.pl: Europoseł PiS Beata Szydło alarmuje, że w Brukseli powstał plan zmian w Traktatach Europejskich, w których zakłada się plan wpływu na zakup uzbrojenia przed państwa członkowskiej. Jak pan ocenia ten pomysł?

Dariusz Matecki: Uważam, że jest to niebezpieczny pomysł. Ogólnie zmiany w Traktatach Europejskich są zagrożeniem dla bytu państwa polskiego. Kwestie związane z obronnością są kluczowe dla państw suwerennych. Jeżeli Niemcy mieliby decydować o tym, jak ma wyglądać polskie bezpieczeństwo, to myślę, że jego po prostu nie będzie. Gdyby Niemcy miały decydować o tym, jak mamy pomagać Ukrainie i jak ta wojna ma się rozwijać, to sądzę, że nie byłoby już wschodniej części Ukrainy. Byłaby to Rosja.

Uważa pan, że ewentualny nowy rząd może zgodzić się na plany UE?

Tak. Niemcy realizowały swoją politykę w Polsce i była to inwestycja. Dziś realizują swoje zyski. Mają pełną świadomość, że człowiek który wcześniej był „ich” szefem Rady Europejskiej, dziś w roli premiera będzie wykonywał „ich” polecenia. Berlin dąży do przyjęcia zmiany traktatów. Pamiętajmy jednak, że Polacy w referendum akcesyjnym przed wejściem do UE, nie wyrażali zgody na tego typu kwestie. Nie było zgody na ingerencję UE w sposób zarządzania lasami, czy zakupu broni. Przystępowaliśmy do wspólnoty, która miała być wspólnotą gospodarczą. Dziś mamy ideologiczny nacisk UE na państwa członkowskie, a nowy polski rząd może to realizować. Uważam to za wielkie zagrożenie.

Donald Tusk pojechał do Brukseli, żeby rozmawiać o odblokowaniu środków z KPO. Podczas rozmów z mediami powiedział, że nie ma potrzeby zmian legislacyjnych, że środki będą odblokowane. To jak to było z tym blokowaniem środków?

Jako Suwerenna Polska od początku mówiliśmy, że środki z KPO to pożyczka, która jest niebezpieczna dla Polski, jak również od początku wskazywaliśmy, że pieniądze są blokowane z powodów politycznych. Dziś widzimy, że mieliśmy rację. Środki z KPO stały się elementem szantażu. Nie chodziło o praworządność czy łamanie demokratycznych procedur. Chodziło o politykę. To narusza nasze interesy, prawo i demokrację.

Czytaj też:

"Minimum, aby Polska była bezpieczna". Mocne słowa BłaszczakaCzytaj też:

Siemoniak do Błaszczaka: Niech pan się lepiej zajmie pakowaniem kartonów