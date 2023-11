Polacy zmienili zdanie? Oto najnowszy powyborczy sondaż

Po od wyborów parlamentarnych minęły już ponad 3 tygodnie, to wciąż nie wiadomo, kiedy nowy rząd otrzyma wotum zaufania i będzie mógł rozpocząć pracę. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym szansę stworzenia rządu otrzymał Mateusz Morawiecki. Tymczasem to opozycja, z kandydatem na premiera Donaldem Tuskiem, ma większe szanse na zbudowanie stabilnej większości.

W tym kontekście ankieterzy United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski postanowili zapytać Polaków, na kogo oddaliby swój głos, gdyby mogli zrobić to jeszcze raz. Wyniki sondażu są zbliżone do wyborczych not uzyskanych przez poszczególne partie.

Wyniki najnowszego sondażu

Chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 33,2 proc. badanych. To wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem pracowni. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 30,4 proc. wskazań. To wzrost o 0,5 pkt. proc. Trzecia Droga może pochwalić się wynikiem 16,1 proc. To wprawdzie więcej niż uzyskała w październikowych wyborach, ale jednocześnie mniej (o 2,6 pkt proc.) niż w poprzednim badaniu.

Na dalszych miejscach znalazły się Nowa Lewica oraz Konfederacja. Pierwsze z ugrupowań zdobyło 8,5 proc. głosów (wzrost aż o 3,1 pkt. proc.). Z kolei Konfederacja uzyskała wynik 6 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.).

5,5 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Deklarowana frekwencja wyniosła 61,2 proc.

Wyniki wyborów

Zwycięstwo w wyborach do Sejmu odniosło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38 proc. (7 640 485 głosów), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,70 proc. poparcia (6 629 145 głosów).

Kolejne miejsca zajęli: Koalicja Polska 2050-PSL (Trzecia Droga) - 14,40 proc. (3 110 534 głosów), Lewica - 8,61 (1 858 971 proc. głosów) oraz Konfederacja - 7,16 proc. (1 547 299 głosów). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego.

PKW podała też, że frekwencja wyniosła 74,38 proc.

Czytaj też:

"Niekonstytucyjne". TK orzekł ws. zapisów rządowej ustawyCzytaj też:

Nieoficjalnie: Tusk zadecydował, kto będzie ministrem finansów